“Pasaba y escuchaba que había un grupo de mujeres allá, que se reunían. Al principio pensé que era como un club”, contó. Se animó a entrar y desde entonces no se fue.

“La energía solar no es solo para prender un bombillo. Es para prendernos por dentro. Es para decirnos que sí se puede”:Bárbara Orjuela. | Foto: Volvo

Bárbara vivía en el salón de una escuela, dos kilómetros más abajo. No tenía casa propia, pero con sus manos levantó una con escombros. Criaba sola a su hijo y limpiaba el lugar como forma de pago. La violencia la había echado de Pradera, su tierra natal. “Yo llegué a Nashira buscando otra manera de vivir. Sin saberlo, encontré una nueva forma de ser”, dijo.

Una historia de transformación, impulsada por una nueva energía

“Llegó Dynamo Projects, un grupo que venía a enseñarnos sobre energía solar. Doce mujeres participamos en la convocatoria. No entendíamos mucho al principio. Pero luego supimos que no venían a poner paneles y ya. Venían a sembrar conocimiento”, recordó.

Durante ocho meses, Bárbara se formó como multiplicadora de energía solar. Aprendió de sistemas fotovoltaicos, instalación, mantenimiento, pero también de organización comunitaria, sostenibilidad y liderazgo. El proyecto no solo iluminó techos: encendió convicciones.

“Yo llegaba a mi casa y le contaba a mi papá. Él no creía. Me decía: ‘¿cómo esos paneles van a prender un televisor?‘. Hasta que vino al taller, nos escuchó hablar, y al final se paró y nos bendijo a todas. Eso fue muy grande para mí”, contó.

Desde su llegada, Dynamo se integró a la lógica de la comunidad. Efectivamente, como contó Bárbara, no impuso tecnología, sino que construyó saberes junto a ellas. No buscaban instaladoras, sino lideresas; mujeres capaces de transformar no solo cables, sino realidades.