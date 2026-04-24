Enovus+, la empresa que mejora el bienestar y la productividad de los trabajadores: “Generamos un impacto real”

La educación es una herramienta poderosa para avanzar y crecer profesionalmente. Sin embargo, los altos costos, los horarios laborales y el cansancio cotidiano suelen ser barreras que frenan la formación de los trabajadores. Y es allí donde las organizaciones juegan un papel importante: transformar ese obstáculo en un impulso doble que potencie el crecimiento de sus colaboradores y, al mismo tiempo, consolide el éxito empresarial.

En medio de esta realidad, el Grupo Enovus —líder en formación virtual en América Latina, con 13 años de historia, presencia en siete países y un récord que supera los 250.000 estudiantes al año— presenta Enovus+. Esta empresa experta en B2B busca potenciar el impacto social mediante un modelo transformador, diseñado específicamente para las dinámicas laborales actuales.

La rotación laboral alcanzó el 41 % en Colombia a finales de 2025. Lo que significada que casi 4 de cada 10 empleados cambiaron de empleo: un costo altísimo para las empresas en reclutamiento y pérdida de conocimiento. Fuente: Guía Salarial 2025 Michael Page.

“Nuestra misión es acercar la educación de calidad a las empresas y sus colaboradores ayudando a las organizaciones a desarrollar talento y fortalecer su competitividad”, aseguró María Soledad Gutiérrez, gerente general de Enovus+, destacando que otro de sus pilares es “responder a todos los dolores que enfrentan las empresas para aumentar su valor competitivo”.

La oferta de Enovus+ se ajusta a las necesidades de cada cliente. Ya sea una inducción de 30 minutos o un curso de varios módulos, su catálogo cobija a todos los perfiles, desde gerentes y directivos, hasta trabajadores, operarios y demás colaboradores. Todos pueden acceder a formación virtual con certificaciones de alto nivel, cursos hechos a la medida con contenidos inmersivos o inglés, una de las grandes brechas de aprendizaje en la región.

El Grupo Enovus tiene presencia en 7 países y un récord de más de 250.000 estudiantes. Foto: Enovus - API

Además, los clientes reciben tasas de participación, niveles de satisfacción y, lo más importante, la transferencia del conocimiento al puesto de trabajo. “De nuestros alumnos el 88 por ciento considera que aplica lo aprendido de forma directa en su puesto de trabajo”, reveló Gutiérrez.

<b>48% de los trabajadores en Colombia considera renunciar en el corto plazo, </b>lo que plantea una alerta de desconexión entre los trabajadores y las organizaciones. <b>La capacitación continua, la construcción de culturas y la compensación son los temas más cuestionados. </b> Fuente: EY Colombia

Presencia en Colombia

Enovus+ llegó en 2025 al país; desde entonces su crecimiento ha sido exponencial. María Andrea Manzanera, Country Manager de Enovus+ en Colombia, aseguró que ya trabajan con cerca de 15 empresas que “han acogido muy bien nuestro producto y propuesta de valor: acompañarlas en sus procesos de formación, generando un impacto real”, indicó la directiva.

Además, la plataforma ofrece soluciones desde el diseño del modelo de formación hasta la ejecución. “En el camino vamos midiendo, acompañando o ajustando para tener tasas de aprobación, avance y aprendizaje verdaderamente importantes”, precisó Manzanera.

Hoy, tienen alianzas con grandes instituciones como el CESA, cuyo fuerte es la educación continua y la alta gerencia, y el Politécnico Internacional, para acompañar perfiles más tácticos y operativos.

Parte del equipo de Enovus+, una de las plataformas de educación corporativa más importantes de la región. Foto: Enovus+

Finalmente, este ecosistema se articula mediante una plataforma integral que centraliza el ciclo de vida del colaborador: desde el diagnóstico profundo —clima, desempeño y desarrollo— hasta la ejecución de estrategias de aprendizaje. Al unificar la data y la formación en un solo lugar, se libera a las áreas de recursos humanos de la carga operativa, permitiéndoles evolucionar de una gestión administrativa a una verdaderamente humana.

Con esta propuesta, Enovus+ se consolida como un aliado estratégico para las empresas colombianas que apuestan por un modelo de crecimiento donde la productividad empresarial y el bienestar profesional avanzan en la misma dirección.

*Contenido elaborado con el apoyo de Enovus.