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Golazo de Luis Díaz en París le da vida al Bayern Múnich en la Champions League: sufre PSG

Gol de Luis Díaz para acortar la diferencia del Bayern ante el PSG.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

28 de abril de 2026 a las 3:39 p. m.
Momento del remate de Luis Díaz.
Momento del remate de Luis Díaz. Foto: Pantallazo X

Luis Díaz le da vida al Bayern Múnich en la Champions League. En el Parque de los Príncipes de París hay festival de goles y el PSG no puede concretar una ventaja clara para el juego de vuelta.

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