Golazo de Luis Díaz en París le da vida al Bayern Múnich en la Champions League: sufre PSG

Luis Díaz le da vida al Bayern Múnich en la Champions League. En el Parque de los Príncipes de París hay festival de goles y el PSG no puede concretar una ventaja clara para el juego de vuelta.
April 28, 2026
Noticia en desarrollo…
Gol de Luis Díaz para acortar la diferencia del Bayern ante el PSG.
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Luis Díaz le da vida al Bayern Múnich en la Champions League. En el Parque de los Príncipes de París hay festival de goles y el PSG no puede concretar una ventaja clara para el juego de vuelta.
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