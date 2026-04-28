Bayern Múnich de Luis Díaz vs. PSG: fecha y hora para ver la vuelta en semifinales de Champions

El mundo entero sigue con los ojos puestos en la semifinal entre PSG y Bayern Múnich, que este martes, 28 de abril, protagonizaron uno de los partidos más emocionantes en lo que va de la Champions League.

El marcador final fue PSG 5 - 4 Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, y con la afición parisina empujando de principio a fin. Para muchos, se trata de una final adelantada, y el espectáculo demostró que dicha afirmación no está muy lejos de la realidad.

Golazo de Luis Díaz en París le da vida al Bayern Múnich en la Champions League: sufre PSG

¿Cuándo es la vuelta de semifinales entre Bayern Múnich y PSG en semifinales de Champions?

Bayern Múnich y PSG jugarán la vuelta de esta semifinal de Champions League el próximo miércoles, 6 de mayo, en el Allianz Arena y con la afición bávara actuando como local. La hora de arranque está programada para las 2:00 p. m. de Colombia (6:00 p.m. horario de Alemania).

Un partidazo de nueve goles, con Luis Díaz bastante activo

Nada más al final del primer tiempo entre PSG y Bayern Múnich, este martes, dejó cinco golazos en el marcador. Desde ahí ya se sabía que iba a ser un duelo apasionante de cara a los últimos 45′, pero acabó superando las expectativas.

PSG solo estuvo una vez debajo en el marcador. De resto, entre remontadas y empates, los parisinos no se vieron debajo nuevamente y Bayern Múnich se adelantó en busca de sacar un mejor resultado en su visita a Francia.

Ahora, Luis Enrique y sus dirigidos viajan a Múnich con una ventaja de un gol. No es mucho a comparación de lo que llegaron a estar, tres tantos por encima. Sin embargo, los vigentes campeones de Champions siguen en la pelea por el título.

Luis Díaz, superlativo en Bayern Múnich

Desequilibró, provocó un penal, se vio asociativo y marcó el cuarto gol del Bayern Múnich, mismo que le da vida al elenco bávaro de cara a la vuelta. Lo de Luis Díaz es algo superlativo en el equipo alemán, aunque tiene unos compañeros de élite que le ayudan a brillar.

Michael Olise y Harry Kane, junto a Lucho, integraron un tridente de ataque ordenado que tiene soñando a los hinchas del Bayern Múnich con que la remontada es posible en el Allianz Arena de Múnich. En una semana todo quedará definido.

Luis Díaz celebra el gol contra el PSG. Foto: Getty Images

Aunque PSG se marcha con la ventaja, Bayern Múnich respira porque con trabajo redujo la diferencia de tres goles que le alcanzó a sacar el elenco local en el partido. El todo o nada será ante su público.