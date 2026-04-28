Faena de cinco goles en PSG vs. Bayern Múnich: primer tiempo sin tregua en Champions League

45 primeros minutos apasionantes se vieron este martes, 28 de abril, en el juego de ida de la semifinal de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. El Parque de los Príncipes, en la capital francesa, vio cinco tantos, tres para los parisinos y dos para los bávaros.

El primer golpe llegó a los 24′. Harry Kane, delantero estrella del Bayern Múnich, cambió por gol un penal y colocó el 1-0 que dejaba algo fríos a los hinchas del PSG, aunque sabían que quedaba bastante tela por cortar.

¡¡HARRY NO FALLÓ!! KANE ABRIÓ EL PIE Y MARCÓ EL 1-0 DEL BAYERN EN LA IDA ANTE PSG.



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Pero solo pasaron siete minutos para que PSG pusiera la igualdad parcial. Khvicha Kvaratskhelia desbordó por la banda izquierda, enganchó hacia el centro y remató rastrero en un tiro imposible de atajar para Manuel Neuer.

¡¡QUE JUGADOR!! PASE TOP DE DOUÉ Y GRAN DEFINICIÓN DE KHVICHA PARA EL 1-1 DEL PSG ANTE BAYERN.



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Sin embargo, PSG empezó a ir por más. A pesar de que se trató de un primer tiempo parejo, los de Luis Enrique arriesgaron y les dio frutos. Sobre los 33′, João Neves se anticipó en un tiro de esquina, remató y eso significó el 2-1 parcial, con el que remontaban de momento el encuentro.

¡¡LO DIO VUELTA EL PSG!! JOAO NEVES ANTICIPÓ Y CON UN GRAN CABEZAZO MARCÓ EL 2-1 ANTE BAYERN MUNICH.



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Pero cuando las papas quemaron, la joya del Bayern Múnich, Michael Olise, apareció con un certero golazo que entra en la tanda de los mejores de la serie. Un violento remate que le acabó dando la vuelta al mundo y era el 2-2.

¡¡BENDITA CHAMPIONS LEAGUE!! ¡¡OLISE HIZO UN GOLAZO DIGNO PARA BALÓN DE ORO Y MARCÓ EL 2-2 DEL BAYERN MUNICH ANTE PSG!! ¡VIVA EL FÚTBOL!



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Se creía que el primer tiempo iba a acabar con ese 2-2 en el marcador, pero apareció el mejor jugador del mundo y la gran cara del PSG: Ousmane Dembélé. De penal, el atacante de la selección francesa puso a celebrar a todo su staff y a los hinchas presentes en el estadio.

¡NEUER ADIVINÓ PERO NO LLEGÓ! DEMBÉLÉ TUVO SU REVANCHA Y MARCÓ EL 3-2 DEL PSG ANTE BAYERN MUNICH EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



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La expectativa está puesta de cara al segundo tiempo. Bayern Múnich, que no tiene en la raya a su técnico, Vincent Kompany, está obligado a salir por todo en busca del empate o la remontada. Caso contrario, PSG espera defender la ventaja que tiene o alargar aún más el marcador a su favor.

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Sobre Luis Díaz, el colombiano ha estado activo en varios tramos del compromiso, dejando desequilibrio en numerosos momentos. Él, Olise y Kane son la esperanza de los bávaros para llegar con vida al duelo de vuelta.