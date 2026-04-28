Deportes

Faena de cinco goles en PSG vs. Bayern Múnich: primer tiempo sin tregua en Champions League

Uno de los mejores partidos en la historia de la competición jugaron franceses y alemanes en el Parque de los Príncipes.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
28 de abril de 2026 a las 3:01 p. m.
Luis Díaz fue parte de una acción de gol de Bayern Múnich vs. PSG en semifinales de Champions League
Luis Díaz fue parte de una acción de gol de Bayern Múnich vs. PSG en semifinales de Champions League Foto: Getty Images

45 primeros minutos apasionantes se vieron este martes, 28 de abril, en el juego de ida de la semifinal de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. El Parque de los Príncipes, en la capital francesa, vio cinco tantos, tres para los parisinos y dos para los bávaros.

El primer golpe llegó a los 24′. Harry Kane, delantero estrella del Bayern Múnich, cambió por gol un penal y colocó el 1-0 que dejaba algo fríos a los hinchas del PSG, aunque sabían que quedaba bastante tela por cortar.

Pero solo pasaron siete minutos para que PSG pusiera la igualdad parcial. Khvicha Kvaratskhelia desbordó por la banda izquierda, enganchó hacia el centro y remató rastrero en un tiro imposible de atajar para Manuel Neuer.

Sin embargo, PSG empezó a ir por más. A pesar de que se trató de un primer tiempo parejo, los de Luis Enrique arriesgaron y les dio frutos. Sobre los 33′, João Neves se anticipó en un tiro de esquina, remató y eso significó el 2-1 parcial, con el que remontaban de momento el encuentro.

Pero cuando las papas quemaron, la joya del Bayern Múnich, Michael Olise, apareció con un certero golazo que entra en la tanda de los mejores de la serie. Un violento remate que le acabó dando la vuelta al mundo y era el 2-2.

Se creía que el primer tiempo iba a acabar con ese 2-2 en el marcador, pero apareció el mejor jugador del mundo y la gran cara del PSG: Ousmane Dembélé. De penal, el atacante de la selección francesa puso a celebrar a todo su staff y a los hinchas presentes en el estadio.

La expectativa está puesta de cara al segundo tiempo. Bayern Múnich, que no tiene en la raya a su técnico, Vincent Kompany, está obligado a salir por todo en busca del empate o la remontada. Caso contrario, PSG espera defender la ventaja que tiene o alargar aún más el marcador a su favor.

Inteligencia Artificial predice a los dos finalistas de Champions League: explicó su vaticinio

Sobre Luis Díaz, el colombiano ha estado activo en varios tramos del compromiso, dejando desequilibrio en numerosos momentos. Él, Olise y Kane son la esperanza de los bávaros para llegar con vida al duelo de vuelta.