Con esto salió Ramón Jesurún cuando le preguntaron por Julián Quiñones: dio detalles inéditos

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026, en el partido de México vs. Sudáfrica por la fecha 1 del grupo A. Aunque el delantero nació en Colombia, más exactamente en el departamento de Nariño, desde 2023 está nacionalizado como mexicano.

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Julián Quiñones celebrando el primer gol del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), no fue ajeno al partidazo que jugó Quiñones contra Sudáfrica y reveló detalles inéditos sobre la llamada que sostuvo con Néstor Lorenzo antes de elegir su selección.

“El técnico mismo, personalmente, lo llamó y lo convocó. Inicialmente dijo que sí y después él llamó y dijo que prefería jugar con la selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo, su decisión personal era que prefería jugar con la selección de México”, declaró en Win Sports.

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Jesurún expresó que es el mismo caso de Christian Mosquera, defensor central del Arsenal, que tenía la posibilidad de representar a Colombia y prefirió seguir su deseo de defender los colores de España, su país natal.

“Lo mismo pasó con el jugador Mosquera, finalmente no fue convocado. Allá mandamos a Amaranto Perea y el jugador dijo que su sueño era jugar con la camiseta de España. Es entendible porque él nació allá, creció allá y se desarrolló allá”, explicó el presidente de la FCF.

Para el dirigente barranquillero es respetable la decisión de los jugadores. “En ambos casos, en forma contundente, ha sido muy claro el acompañamiento y el pedido del cuerpo técnico hacia ellos. La decisión por la que no están aquí es decisión de ellos”, señaló.

El gol de Julián Quiñones contra Sudáfrica reabrió el debate sobre la posibilidad de haberlo convocado a la Selección Colombia, sin embargo, la FCF deposita su confianza en los 26 elegidos por Néstor Lorenzo.

“Así fue, hizo un gol y salen dos-tres personas por desconocimiento, porque son así, diciendo que Colombia no lo vio. Lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera y dijeron que no. Caso cerrado como dice el programa de televisión”, subrayó Jesurún.

Lo cierto es que la Selección Colombia también tiene pólvora en ataque para esta Copa del Mundo. El titular como delantero centro apunta a ser Luis Javier Suárez, goleador de la liga portuguesa y figura en la Champions League de este año.

En el banco hay alternativas de buen presente como Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, jugador del Real Betis de España, o Jhon Córdoba, que terminó como goleador de la Liga Premier de Rusia con 17 tantos.

El arsenal de atacantes lo completa Luis Díaz, candidato al Balón de Oro y titular indiscutible en el Bayern Múnich de Alemania.