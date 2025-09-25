Comunicado oficial de la Selección Colombia sobre Cristhian Mosquera: se confirmó la decisión

Cristhian Mosquera está fuera de los planes de la Selección Colombia. Así lo comunicó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), cortando de raíz todas las especulaciones al respecto.

El futuro internacional de Mosquera, defensor de 21 años, ha estado bajo interrogantes debido a la posibilidad que tiene de defender las selecciones absolutas de Colombia o España.

El central del Arsenal nació en Alicante, adonde sus padres, originarios del pacífico colombiano, llegaron hace más de dos décadas en busca de mejores oportunidades.

“Fue absolutamente tajante, absolutamente claro, en que su objetivo era pertenecer a la selección de España, eso es y hay que respetarlo”, dijo Jesurún en declaraciones para Antena 2.

Mosquera ha jugado para las divisiones menores de España, pero todavía no ha sido convocado para la selección de mayores y, eso, le permite cambiar de país, si así lo deseara.

Cristhian Mosquera, defensor español y de padres colombianos que juega para el Arsenal | Foto: UEFA via Getty Images

Colombia da un paso al costado

Hace unos días, a Cristhian Mosquera le preguntaron cuáles eran sus objetivos a nivel de selecciones y confirmó que trabaja para ser convocado por Luis de la Fuente.

Esas palabras hicieron mella en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, que descartó definitivamente hacer cualquier intento por convencerlo.

“Su posición, mientras no la varíe, nosotros no podemos hacer nada. Él quiere ser integrante, como ya lo ha hecho, en selecciones de categorías menores, del país donde él nació, que es España”, agregó Jesurún.

Flamante fichaje del Arsenal, al que llegó en julio procedente del Valencia, Mosquera ha defendido a La Roja en distintos combinados menores, incluida la Sub-23, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París-2024.

Pero la ascendencia de sus padres le permitía jugar para la Selección Colombia en caso de que así lo quisiera y fuera convocado por el técnico Néstor Lorenzo.

La FIFA permite que un jugador que haya jugado en las inferiores de un país defienda el equipo absoluto de otra nación, desde que no haya disputado algún partido oficial con la selección principal.

Jesurun confirmó que Mosquera fue contactado en el pasado por la FCF para que formara parte de su equipo Sub-20, pero el jugador ya se había decantado por España.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, hablando con el presidente Ramón Jesurún | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En manos de Dávinson y Lucumí

Ya clasificada para el Mundial 2026, Colombia ha tenido problemas en su zaga, la más vulnerada (18 goles en 18 partidos) de los seis conjuntos sudamericanos que clasificaron directamente a la cita orbital del próximo año.

Ahora mismo, los titulares para Lorenzo son Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí, pero un nombre como el de Mosquera daría el salto de calidad rumbo a la Copa del Mundo.

El problema es que España atraviesa un gran momento y es candidata a pelear por el título en el Mundial de 2026. De hecho, esta generación está plagada de talento joven, como el propio Mosquera, que sueña con ser compañero de Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y las demás estrellas de la roja.