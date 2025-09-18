Cristhian Mosquera puso fin al misterio: reveló con cuál selección quiere jugar

Cristhian Mosquera no ha escuchado el clamor desde Colombia. Sus objetivos son firmes: trabajar para recibir la convocatoria de Luis de la Fuente en la Selección de España.

Así lo hizo saber en entrevista con El Larguero, reconocido programa deportivo que se emite a través de la Cadena Ser.

Mosquera ha hecho todo el proceso de divisiones menores en España, pero nunca ha jugado para la absoluta, lo que le permite cambiar de selección si así lo deseara.

Pero sus deseos continúan firmes, más allá de que la nacionalidad de sus padres podría permitirle ser convocado por Néstor Lorenzo.

“Esperemos, ese es el objetivo (recibir el llamado de Luis de la Fuente)”, indicó el defensor de 21 años que hace poco dio el salto a la Premier League.

Mosquera agregó: “Entrené con ellos. Tuve la oportunidad de entrenar con ellos y muy contento, la verdad que muy buena gente Luis”.

“Hay grandísimos jugadores en todas las posiciones. Yo me dedico en mi club a trabajar y cuando tenga que llegar la oportunidad, es Dios el que me abrirá las puertas”, completó.

Feliz en la Premier League

El zaguero del Arsenal fue convocado en septiembre para los partidos clasificatorios al Europeo Sub-21. Jugó contra Kosovo y luego tuvo descanso para volver a Inglaterra, donde le dieron la titularidad tras la lesión muscular de William Saliba.

Su respuesta a la confianza ha sido por encima de las expectativas. Los últimos dos partidos fueron victorias contundentes de los gunners y Mosquera hizo una dupla férrea junto al brasileño Gabriel Maghalaes.

En la prensa británica lo califican como uno de los grandes descubrimientos de Mikel Arteta, quien pidió su fichaje esta temporada procedente del Valencia.

“La gente me ha acogido muy bien, el equipo, la gente del club… En ese aspecto lo estoy llevando muy bien”, declaró sobre esos primeros partidos en el fútbol inglés.

Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal | Foto: Getty Images

Arsenal a la española

Arteta “está muy contento” con su rendimiento como relevo a Saliba. “Es un entrenador que es bastante cercano, me ayuda mucho y el cuerpo técnico es bastante bien. Me ayudan en dudas, cosas nuevas. Te tienes que adaptar, pero el cuerpo técnico para eso muy bien”, aseguró.

La presencia de otros jugadores españoles le ha servido para sentirse como en casa. Arsenal cuenta con nombres como David Raya, Kepa, Mikel Merino y Zubimendi, entre otros, que le dieron la bienvenida a Cristhian Mosquera como uno más pese a su corta edad.

“Es verdad que te ayuda más que haya gente española. Para el día a día, para la adaptación, me sirve a mí mucho”, explicó.

Mosquera considera que esta experiencia enriquecerá su rendimiento. “El juego es bastante diferente a La Liga. Un poco más idas y vueltas, más ritmo. Bastante bien, cuando entras a los partidos te tienes que mentalizar de lo que viene”, apuntó.