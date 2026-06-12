Roberto Martínez advirtió a Colombia: hizo confesión sobre Portugal en el Mundial

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal, habló de lo que será su equipo en el Mundial 2026 y le lanzó avisó a sus rivales del Grupo K, dentro de los que se encuentra la Selección Colombia.

Cristiano Ronaldo se pronunció y dejó un mensaje que retumba en Colombia para el Mundial 2026

Los lusos y los cafeteros protagonizarán uno de los juegos más atractivos de la Copa del Mundo. De hecho, al Fifa ha confirmado que ha sido el compromiso más solicitado, nadie se quiere perder lo que pasará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, el próximo 27 de junio.

Durante una charla con los medios de comunicación en Lisboa y antes de iniciar su viaje a tierras norteamericanas, el estratega español aseguró que su plantel está “preparado” para la Copa del Mundo.

Martínez destacó el estado físico y anímico con el que cuentan sus jugadores, lo que los ha llenado de confianza para afrontar la cita orbital.

“Tenemos a los veintisiete jugadores aptos. Todos están preparados y todos tienen un entusiasmo muy elevado. Estamos preparados“, comentó.

El entrenador enfatizó en en que Portugal tiene “mucho talento” y esto lo fusiona con otros aspectos, como por ejemplo la colectividad y el compromiso, lo que los hace un rival muy complicado para cualquiera.

Estas cuestiones, según confesó, son cosas fundamentales para intentar hacer la mejor presentación posible en el Mundial y hasta intentar conquistar la copa, un mismo objetivo que ya dijo en su momento Cristiano Ronaldo.

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“Tenemos un grupo de jugadores muy talentosos. El talento, junto con la actitud, el foco y la responsabilidad de representar a Portugal, es lo más importante“, manifestó.

Asimismo, Martínez apuntó en que es necesario ir paso a paso, pensar primero en la tarea de la fase de grupos. "Un Mundial empieza con tres partidos y ahora necesitamos ir partido a partido“, declaró.

“Vamos a dar todo, vamos a luchar. Llevamos con nosotros los sueños de todos los portugueses. Tenemos una gran responsabilidad, pero vamos juntos. Y cuando estamos juntos somos más fuertes”, añadió.

De esta manera, el técnico mandó un claro mensaje a Uzbekistán, República del Congo y Colombia, los primeros obstáculos que tiene en su objetivo de levantar la Copa del Mundo.