Carlos Antonio Vélez opinó sobre el supuesto pedido de promotores para convocar a James Rodríguez en Colombia

Sigue la polémica porque para los amistosos de la Selección Colombia, entre los próximos meses de septiembre y octubre, el técnico Néstor Lorenzo estaría obligado a convocar a James Rodríguez.

Por obligación, James Rodríguez seguiría en Selección Colombia: exigencia a la FCF la pone en apuros

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“Hay de por medio una exigencia por parte del promotor de los partidos en Estados Unidos. Para Colombia tiene que estar algún jugador en particular: James Rodríguez”, contó el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

Colombia tendría amistosos ante Perú y México: promotor exigiría la presencia de James Rodríguez #HoyEnBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/9E1jhIXkMc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 24, 2026

Se rumorea que los juegos serán contra Perú y México, pero la posible presencia de James Rodríguez, bastante criticado tras el Mundial 2026 y actualmente sin equipo, ha desatado todo tipo de comentarios.

Carlos Antonio Vélez: “No tiene equipo, no está jugando. ¿Y entonces hay que llamarlo?”

Uno de los que opinó al respecto fue Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol. Tocó el tema a profundidad e hizo un análisis de la situación.

Primero, dijo: “¿Y entonces? No tiene equipo, no está jugando. ¿Y entonces hay que llamarlo? Porque, como los promotores lo exigen, esa también es una manera de justificar una convocatoria y seguir con el club de amigos”.

“Porque también hay una esperanza, porque como este señor (Néstor Lorenzo) se queda, por ahí le da un ataque de decencia y llama a los que tenga que llamar, a los que estén mejor. Ahí uno lo miraría con un atisbo de respeto”, añadió.

Luego, dejó un análisis: “Pero me pregunto, y cualquier normal se preguntaría: ¿Esto es un negocio? Y la respuesta es que pareciera que sí. Pero si esta afirmación llegara a ser cierta, y jugáramos partidos contra Perú y México, quiere decir que primero está el negocio que el deporte”.

“Si yo fuera presidente de la Federación, les diría a esos promotores: ‘No, yo le puedo garantizar un equipo con algunos de los jugadores que estuvieron en el Mundial 2026, los que estén en mejor condición, pero también tengo que aprovechar esta oportunidad para llevar jugadores nuevos (...) si usted me acepta esas condiciones, hacemos el negocio. Si no, tranquilo, cambio a Perú por Nicaragua, y a México por cualquiera, porque al fin y al cabo jugamos contra los mismos’”, reflexionó.

🇨🇴⚽@velezfutbol habló sobre las versiones que apuntan a que los promotores de los próximos amistosos de la Selección Colombia pedirían la presencia de James Rodríguez.



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Aclaró que la Federación Colombiana de Fútbol no lo hará, porque los promotores “apelan a lo que funcione en el mercado”. Además, dijo que, de seguir así, el combinado nacional seguiría condenado al fracaso.