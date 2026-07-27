América de Cali: grupo estadounidense, propietario del New England Patriots de la NFL, sería su nuevo dueño

El fútbol colombiano está de vuelta tras el Mundial 2026 y los rumores de venta de América de Cali no se hacen esperar. Tras su debut en la Liga BetPlay ante Internacional de Bogotá y el partido por la Copa Colombia frente a Real Cartagena, el equipo rojo afronta la posibilidad de ser vendido a un grupo inversionista estadounidense.

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Pese a que Tulio Gómez fue el dirigente que lideró el regreso del América de Cali a la primera división y la obtención del bicampeonato en 2019 y 2020, en los últimos meses han aumentado las voces de protesta contra su gestión y la de su familia. Los presuntos malos manejos, algunos fichajes cuestionados y las críticas por la falta de continuidad de un proyecto deportivo exitoso han generado inconformidad entre los aficionados.

En las últimas horas trascendió una versión sobre una posible venta del América de Cali a un conglomerado estadounidense con inversiones en el deporte de ese país. Se trata de The Kraft Group, propietario del Gillette Stadium, del New England Revolution de la MLS y de los New England Patriots de la NFL.

La posibilidad ha despertado expectativa entre los hinchas. En los programas Blog Deportivo, de Blu Radio, y Zona Libre de Humo se mencionó el interés de este grupo empresarial y se planteó la posibilidad de una eventual negociación.

El periodista Pepe Garzón, en Blu Radio, comentó que sus fuentes desde la ciudad de Cali le indicaron que hay agentes de este conglomerado de Estados Unidos en la capital del Valle del Cauca mirando posibilidades para adquirir al América, que no es un secreto que la familia Gómez Giraldo lo tiene en venta.

¿Grupo estadounidense compraría al América de Cali?

“Hay un grupo estadounidense que lleva dos meses en Cali, el Grupo Kraft, que estaría, precisamente, en conversaciones con la dirigencia del América, y la idea de la familia Gómez sería vender el equipo”, dijo Garzón en Blu.

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Asimismo, trascendió que una eventual negociación podría concretarse el próximo año (2027), cuando el América de Cali celebrará su centenario y Marcela Gómez, hija de Tulio Gómez, continúa al frente del club.

“Hay un colega que me manifiesta que eso se puede dar para el próximo año. Marcela está a cargo del equipo. La idea de esta familia, el próximo año, es entregar el equipo, que es el centenario además”, agregó el narrador de Gol Caracol.

Por ahora, el América compite en la Liga BetPlay con el objetivo de disputar el título y buscar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.