Disputa por la presidencia de Ramón Jesurún en la FCF: dos versiones del MinDeporte y un documento firmado

Se conocen nuevos movimientos que podrían ser determinantes desde las entidades del Gobierno nacional, en medio de la disputa por la presidencia de la federación deportiva más reconocida del país. Ramón Jesurún buscaría una nueva reelección al frente de la entidad, pero documentos del Ministerio del Deporte indicarían que no podría aspirar nuevamente. No obstante, existe otra interpretación que le permitiría obtener el aval.

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Tras la participación de la Selección Colombia de mayores en el Mundial 2026 y la renovación de Néstor Lorenzo como técnico del equipo, la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol es la noticia a seguir, pues son meses de elección de presidente y Ramón Jesurún busca continuar por cuatro años más en el cargo.

Su reelección tiene obstáculos, quejas, polémicas y hasta más candidatos. En las últimas horas se conoció un documento que podría ser determinante y que no le permitiría a Ramón Jesurún presentarse a una nueva reelección. El periodista Jorge Hernán Peláez reveló la respuesta a un derecho de petición relacionado con la elegibilidad de Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El documento, fechado en marzo de 2024, contiene la respuesta emitida por el Ministerio del Deporte, firmada por Nancy Paola Villamizar Lamus, en la que se señala: “En este sentido y teniendo en cuenta que la norma señalada es aplicable a todos los organismos deportivos, es decir, a las federaciones, ligas y clubes deportivos, el presidente actual de la Federación Colombiana de Fútbol estaría inhabilitado para ser reelegido para un cuarto período estatutario”.

Ramón Jesurún y logo del Mindeporte Foto: Ministerio del Deporte

Según ese documento, Jesurún estaría aspirando a un cuarto período al frente de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, la interpretación de la norma también parece respaldar la posición de quienes defienden su candidatura, en línea con una respuesta oficial entregada por el Ministerio del Deporte a un medio de comunicación días atrás.

Reelección de Jesurún en la FCF

Ese es el punto clave que definiría si Jesurún puede ser reelegido o no. En una respuesta entregada la semana pasada por el Ministerio del Deporte al medio Cable Noticias, la entidad plantea una interpretación distinta a la expuesta en el documento de 2024. En la comunicación firmada por Nancy Paola Villamizar Lamus se afirma que Jesurún ya habría cumplido tres períodos sucesivos, aunque no se precisa la forma en que estos fueron contabilizados.

Según una de las interpretaciones, la elección de Jesurún en 2026 correspondería a un tercer proceso de reelección directa, mecanismo que estaría prohibido por el artículo 21 del Decreto 1228 de 1995, citado en el documento de 2024.

No obstante, en su respuesta a Cable Noticias, el Ministerio del Deporte señaló que Jesurún apenas completaría su segunda reelección, lo que, en consecuencia, le permitiría postularse nuevamente ante el Comité Ejecutivo en las elecciones de 2026.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FIFA via Getty Images

La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte explicó el alcance de ese decreto y cómo se aplica el límite de dos reelecciones previsto en los estatutos vigentes, con períodos de cuatro años.

Según la interpretación de la entidad, en el caso de la Federación Colombiana de Fútbol esos dos períodos de reelección corresponderían a los ciclos 2022-2026 y, en caso de que Ramón Jesurún se presente y resulte elegido, 2026-2030. Con base en esa interpretación, el Ministerio del Deporte considera que su candidatura para el nuevo cuatrienio sería procedente.

Una elección directa y una reelección

Ahora la atención se centra en la forma en que Jesurún llegó a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), teniendo en cuenta que existen tres mecanismos para asumir el cargo: elección directa por parte de la Asamblea General de Afiliados (como ocurre actualmente), integración por derecho propio al Comité Ejecutivo y designación para completar un período inconcluso como reemplazo.

En su condición de presidente de la Dimayor, Jesurún integró el Comité Ejecutivo de la FCF por derecho propio hasta noviembre de 2015. Posteriormente, permaneció al frente de la Federación hasta agosto de 2018, tras ser designado por los demás integrantes del Comité Ejecutivo para reemplazar al entonces presidente Luis Bedoya.

Su primera elección directa se produjo para el período comprendido entre el 28 de agosto de 2018 y el 27 de agosto de 2022. Bajo esta interpretación, el período 2022-2026 correspondería a su primera reelección y una eventual elección para 2026-2030 sería la segunda. Ese es el argumento que respaldaría la posibilidad de que Jesurún vuelva a postularse. La decisión se definirá en los próximos días.