Canterano de Nacional y joya de la Selección Colombia firma como nuevo jugador de América de México

Varios canteranos de Atlético Nacional se mueven por el exterior y se convierten en fichajes claves o promesas a explotar en varias partes del mundo. Uno de ellos, que además hizo un gran proceso deportivo con la Selección Colombia Sub 20, ya militó por las mejores ligas de Europa y ahora llegó a un acuerdo con el América de México.

La respuesta de Giovanni Moreno a ir al Medellín, que le aplaude todo Atlético Nacional

Los dos nuevos fichajes de Atlético Nacional: llegaron a un acuerdo y vienen del exterior

Se trata de Óscar Perea, una de las figuras de la Selección Colombia Sub 20 que tuvo un gran Sudamericano en el año 2025. En Venezuela, este volante ofensivo anotó dos goles en ocho partidos y además logró un histórico tercer lugar en el Mundial de la categoría en Chile, con otros dos tantos marcados en 7 PJ.

Un proceso sobresaliente con la Sub 20 y ahora está listo para dar el salto a la Mayores tras la ratificación de Néstor Lorenzo como técnico. Óscar Perea, con este nuevo movimiento para su carrera deportiva en la Liga MX, busca más minutos y continuidad con el gran objetivo de volver a la Selección Colombia con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028.

Cabe recordar que tras salir de Atlético Nacional en julio de 2024, tras un pago de 5.5 millones de euros, pasó por el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, donde tuvo poca continuidad y le tocó partir a préstamo al AVS de la Primeira Liga de Portugal.

El delantero de Colombia, Óscar Perea, festeja su anotación que le dio el tercer puesto a la Selección, al derrotar 1-0 a Francia en el Mundial Sub-20 en Chile. (Foto Javier TORRES / AFP) Foto: AFP

Tras cumplir con la cesión en el fútbol portugués, se conoció en las últimas horas que firmó un nuevo préstamo con el América de México, el club más grande del país azteca que seguramente le dará algo más de vitrina para llamar la atención de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico. Se espera que pueda debutar en la próxima fecha de la Liga MX y ser clave desde la titular de ‘Las Águilas’.

Perea, canterano de Nacional

En Atlético Nacional también tuvo un destacado paso y no fue a Francia sin antes ser campeón. Si tuvo paso por la Sub 20, fue gracias a su gran nivel con el equipo Verdolaga, con el que debuto en el 2022.

🚨Oscar a Perea se encuentra en Coapa para realizar pruebas médicas y firmar su contrato con el @ClubAmerica🚨🦅👀



•Las Águilas apuestan al talento joven de jugadores sudamericanos y que tenga una buena adaptación ✅



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/uqNNi71hjA — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 27, 2026

Con esta institución, Óscar Perea ganó tres títulos y armó el triplete con Liga (2022-I), Superliga y Copa Betplay en el 2023. Además, fue finalista en la Liga Betplay 2023-I, antes de partir al fútbol francés siendo una verdadera joya del FPC. Espera en América de México tener los minutos necesarios para sorprender con un posible llamado a la Tricolor.