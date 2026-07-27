“Supérenlo”: la tajante respuesta de Jessica Cediel a quien la comparó con Luisa Fernanda W

La presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel volvió a referirse públicamente a las comparaciones que algunos usuarios de redes sociales hacen entre ella y la empresaria Luisa Fernanda W, actual pareja del cantante de música popular Pipe Bueno. A través de sus historias de Instagram, la bogotana calificó estos comentarios como descontextualizados y pidió a sus seguidores cerrar un capítulo sentimental que terminó hace una década.

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El tema resurgió luego de que Cediel hiciera público el mensaje privado enviado por una seguidora. En el texto, la usuaria criticaba a la presentadora por el fin de su antigua relación con el artista y agregaba comparaciones sobre el aspecto físico y las decisiones personales de ambas mujeres.

Frente a esta situación, Cediel expresó su postura de manera directa y rechazó las narrativas de rivalidad entre mujeres. “Para mí está totalmente fuera de lugar. Siento que no hay comparación alguna y ni siquiera hay que citarlo. Para mí la relación que tienen Pipe Bueno y Luisa W me parece increíble; es un matrimonio hermoso. Son comentarios pasivo-agresivos que no tienen justificación”, afirmó la presentadora en sus plataformas digitales.

Jessica Cediel Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel enfatizó en la relación de respeto y cordialidad que mantiene tanto con el intérprete caleño como con la creadora de contenido. Según relató en sus declaraciones, ha tenido la oportunidad de compartir con ellos de manera personal e incluso ha visitado su residencia en Medellín.

Sobre Luisa Fernanda W, la modelo destacó una impresión positiva, describiéndola como una mujer trabajadora y de buena energía. Por su parte, al referirse a Pipe Bueno, reiteró su gratitud por el tiempo en que compartieron juntos y por el acompañamiento que él le brindó en momentos complejos de su vida personal.

La relación entre Jessica Cediel y Pipe Bueno concluyó de manera concertada en 2014, tras más de cinco años de noviazgo. En ocasiones anteriores, la presentadora ha explicado que la distancia y las apretadas agendas profesionales de ambos fueron los factores determinantes para tomar la decisión de tomar caminos separados.

Esta no es la primera vez que el nombre de Jessica Cediel es relacionado con la vida sentimental de su expareja. Desde que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W hicieron pública su relación en 2019 y posteriormente conformaron una familia con dos hijos, algunos sectores de la audiencia en redes sociales han insistido en plantear una supuesta competencia entre ambas figuras públicas.

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En oportunidades anteriores, como la confirmación del primer embarazo de la pareja o los cambios de imagen de la empresaria, Cediel ha entregado declaraciones en la misma línea: felicitando a la familia, desmarcándose de los rumores de enemistad y haciendo un llamado al respeto por las dinámicas personales de cada uno de los involucrados.

Con su intervención más reciente, la presentadora reiteró el llamado a sus seguidores a “superar y pasar la página”, y afirmó que no existen rencores ni asuntos pendientes entre las partes.