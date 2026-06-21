Jessica Cediel, entre gritos y euforia, envió mensaje tras triunfo de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta: “Colombia eligió”

El 21 de junio de 2026 se convirtió en una jornada decisiva para Colombia, cuando millones de ciudadanos acudieron a las urnas con la expectativa de elegir al presidente que dirigirá el país durante los próximos cuatro años.

Ella es Ana Lucía Pineda, la primera dama presidencial de Colombia y esposa de Abelardo De La Espriella

Con el avance del preconteo electoral, los resultados comenzaron a perfilar un ganador: Abelardo De La Espriella, quien terminó imponiéndose en la contienda con 12.931.544 votos, equivalentes al 49,65 %. En segundo lugar quedó el senador Iván Cepeda, que alcanzó un respaldo del 48,70%, con 12.684.994 sufragios.

La estrecha diferencia marcó una de las elecciones más reñidas del proceso, en la que cada voto resultó determinante para definir el desenlace.

Tras conocerse las cifras preliminares, el ambiente político y social se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde distintas figuras públicas y personalidades de la farándula nacional reaccionaron al resultado. Muchos de ellos expresaron mensajes de apoyo, entusiasmo y celebración por lo que calificaron como el triunfo del ‘Tigre’ en esta contienda electoral de 2026.

Este fue el caso de Jessica Cediel, quien no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para estallar de felicidad al ver lo que ocurrió en el país. La presentadora festejó y celebró la victoria de la derecha, dejando en imágenes aquel instante.

En un video, publicado en su cuenta oficial de Instagram, la modelo se encontraba al interior de un auto, festejando la noticia que se entregaba por radio. La bogotana gritó en varias ocasiones, agradeciendo a Dios esto.

“Hiju$%&, ganamos. Gracias, Dios. Dios mío, gracias. Vamos, manada”, dijo en las imágenes, mientras lucía la camiseta de Colombia y hablaba con un hombre que la acompañaba.

Entre gritos, groserías y mucha emoción, la presentadora dejó en claro lo esperanzada que estaba por un cambio de gobierno, respaldando de nuevo a Abelardo De La Espriella, teniendo en cuenta que siempre estuvo de su lado.

“Gracias, Dios. ¡Ganamos! Colombia ya eligió”, escribió.