Ella es Ana Lucía Pineda, la primera dama presidencial de Colombia y esposa de Abelardo De La Espriella

La jornada electoral en Colombia se llevó a cabo este 21 de junio, llamando a los habitantes a dar su voto por el candidato que querían que ocupara el lugar de presidente. A lo largo del día, muchas personas asistieron a las urnas, buscando el futuro que definirá al país en los próximos cuatro años.

🔴 EN VIVO: Colombia eligió a su nuevo presidente. Resultados de la segunda vuelta

Tras darse a conocer los resultados, se reveló que Abelardo De La Espriella fue el ganador de la contienda.

Con esta noticia, los colombianos se interesaron en saber más de quién es Ana Lucía Pineda, esposa del abogado y la próxima primera dama de la nación, que tuvo un rol clave en su campaña para llegar a la Casa de Nariño en las elecciones de este 2026.

¿Quién es Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella?

La historia de Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella se remonta a muchos años atrás. Ambos se conocieron en Montería cuando eran niños, gracias a la cercanía que existía entre sus familias. Sin embargo, no fue sino hasta tiempo después que volvieron a encontrarse, cuando ella tenía 18 años y él acababa de cumplir 29.

Ese nuevo acercamiento también fue propiciado por sus familiares. Tras compartir una primera cita, la relación avanzó rápidamente: iniciaron un noviazgo pocas semanas más tarde y, poco después, el reconocido abogado le pidió matrimonio.

Abelardo De La Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Con el paso de los años formaron una familia junto a sus cuatro hijos, Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Los menores han aparecido en distintas publicaciones realizadas por De La Espriella en redes sociales, donde suele destacar el papel fundamental que su núcleo familiar ha desempeñado en su vida personal y en sus aspiraciones públicas.

De hecho, Ana Lucía fue la primera persona a la que el abogado le reveló su intención de buscar la Presidencia de Colombia. Aunque en un principio la idea le pareció inesperada, decidió brindarle su apoyo. A raíz de esa decisión, ambos regresaron desde Italia para poner en marcha el proyecto político.

Además de acompañar a De La Espriella en entrevistas, eventos y apariciones públicas, Pineda ha compartido con él reflexiones sobre la importancia de la familia y el rol de la mujer dentro del hogar.

En el ámbito profesional, es administradora de empresas y ha estado vinculada a diferentes iniciativas empresariales. Según información del movimiento Defensores de la Patria, participó en la creación de De La Espriella Lawyers y ha ocupado cargos de liderazgo en varias compañías.