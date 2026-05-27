Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda revelan cómo empezó su amor: “Su mamá nos puso una cita en la oficina y nos reencontramos”

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, reveló en entrevista con SEMANA cómo comenzó su historia de amor con el candidato presidencial.

Pineda es una mujer monteriana de 38 años, madre de cuatro hijos y cuya familia se conoce con la de De la Espriella desde hace cuatro años.

“Nuestras familias se conocen desde hace mucho tiempo porque ambas son de Montería, y Abelardo y yo tenemos fotos cuando estábamos pequeños juntos”, manifestó Pineda.

Luego, cuenta Pineda, se fue a Bogotá a estudiar administración de empresas en la Universidad Javeriana.

“Durante mi paso por la universidad, un día yo iba caminando a coger el transporte y Abelardo pasa por ahí. Él venía de su oficina, de su bufete de abogados, y él me ve y me reconoce después de ocho o diez años que no nos veíamos”, dijo Pineda, lo que Abelardo complementó: “Como doce años”.

Abelardo De La Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En ese momento, según Pineda, Abelardo de la Espriella le contó a su mamá que la vio, confirmándole que vivían cerca.

“Yo no sabía si era ella o su hermana melliza, porque ella es melliza con Lilian”, agregó Abelardo.

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Tras haberla visto en la calle, Pineda contó que la mamá de Abelardo les puso una cita en la oficina del ahora candidato presidencial.

“Su mamá nos puso una cita en la oficina de él. Nosotras llegamos, mis dos hermanas y yo, a la oficina y nos volvimos a reencontrar ese día. Abelardo y yo hicimos contacto visual, y ahí hicimos click“, sostuvo la esposa del candidato.

Y el aspirante a la Presidencia agregó: “Le dije, ‘mi amor, cómo has crecido’. Pero estaba chiquitica de todas maneras. Ana Lucía tenía 18 años y yo tenía 28 años”.

“Han pasado 18 años y aquí seguimos juntos”, concluyó Ana Lucía en entrevista con SEMANA.

De la Espriella contó que es su segundo matrimonio: “El primero fue un civilazo. Lo que llaman un segundazo en buen estado porque fue por lo civil y sin hijos. Entonces estaba como esos carros que sacan a la misa los domingos y los guardan. Me pude casar con ella por la iglesia".