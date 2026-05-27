Las cuatro bajas de Atlético Nacional para la final de la Liga Betplay contra el Junior: sufre su zona de ataque

Atlético Nacional viene entonado e inspirado para enfrentar la final de la Liga Betplay. El equipo verde suma cuatro victorias consecutivas en la fase de playoffs, la última de ellas en el Atanasio Girardot de Medellín, frente a Deportes Tolima en las semifinales. La mejor versión les llegó justo en las finales y ahora es gran candidato al trofeo.

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La ilusión está desbordada entre los aficionados verdolagas. Antes del Deportes Tolima, Atlético Nacional enfrentó al Inter de Bogotá, al que arrolló en el segundo partido en el Atanasio Girardot con siete goles marcados. Se suman los dos triunfos de visitante, en el Metropolitano de Techo y en el Murillo Toro de Ibagué.

Como es habitual, en Junior de Barranquilla y Nacional hay presión por el título, pero un poco más en el verdolaga que tuvo decepciones al inicio del semestre en Copa Sudamericana cuando quedó eliminado en casa, ante un rival acérrimo como Millonarios. Por su parte, el club ‘Tiburón’ llega a la instancia definitiva como campeón defensor.

En cuanto a bajas se refiere, Atlético Nacional se ve algo preocupado porque la lista va en crecimiento. Eso sí, podrá contar con el regreso de Cristian Arango, quien ya cumplió con la fecha se sanción por la expulsión en la ida contra el Tolima.

El club verdolaga tiene una semana completa de trabajo y descanso, mientras el Junior decide su destino en el torneo internacional, si definitivamente alcanza a clasificar a Copa Sudamericana o queda fuera de todo para el segundo semestre. La ida se disputará en el Romelio Martínez de Barranquilla y la serie cerrará en el Atanasio Girardot.

Cuatro bajas de Nacional para la final ida

La primera de ellas es por la ya conocida lesión de Dairon Asprilla. El atacante sufrió una contusión en la rodilla y tuvo que ser sometido quirúrgicamente y ahora adelanta su proceso de recuperación. El lateral argentino Milton Casco también está en el departamento médico y no entrará en convocatoria.

Por su parte, la fecha FIFA y la logística de la Selección Colombia fuerza la baja de otros dos jugadores. El primero de ellos es el portero David Ospina, quien ya se unió a la concentración de la ‘Tricolor’ y le dará paso a Harlen Castillo en la titular contra Junior.

El volante ofensivo Eduard Bello también estará ausente del partido de ida debido a su convocatoria en la Selección Venezuela, que jugará un amistoso contra Turquía el 6 de junio.