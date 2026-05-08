Goleador de Atlético Nacional no va más: lo operan y se pierde las finales de Liga BetPlay

Atlético Nacional empezará la búsqueda de la estrella de mitad de año sin uno de sus atacantes más importantes. Se trata de Dairon Asprilla, revulsivo de Alfredo Morelos cuando el titular requiere cambio por disposición del entrenador.

Según se pudo conocer en la mañana de este viernes, el delantero que es habitual suplente en los verdolagas padece “una lesión en su rodilla izquierda”.

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Mauricio Agudelo, de Win Sports, fue el encargado de dar visibilidad a la información que complementó con una noticia: “Dairon Asprilla delantero de Atlético Nacional se perderá el resto del torneo”.

“Asprilla será operado este lunes”, agregó sobre el tratamiento que le espera para unas de las armas más fuertes del conjunto de Medellín.

Dairon Asprilla, de Atlético Nacional, se pierde el resto del 2026-I. Foto: Getty Images

Así pues, Diego Arias como técnico de Nacional tendrá que ver la manera para resolver dicha baja sensible en la previa del inicio de las finales. Si bien Morelos está óptimo, el cansancio en algún momento le puede pesar al exjugador de Rangerse en Escocia y Selección Colombia.

Vale recordar que el rival en cuartos de final de los verdes es Internacional de Bogotá, con el que jugarán primero en condición de visita y, posteriormente, se cerrará la llave en el Atanasio Girardot de Medellín.

Tras la polémica, se juega en Techo

A lo largo de varios días se habló de la posibilidad de que Internacional Bogotá jugase en El Campín. Sin embargo, eso no fue posible y la afición del cuadro verde no podrá acompañar de manera masiva a su equipo en su visita a la capital.

A través de un comunicado oficial, el elenco capitalino dio a conocer: “Internacional de Bogotá informa a su hinchada, aliados y a la opinión pública que, recibimos la noticia de que finalmente no podremos disputar nuestro partido de cuartos de final frente a Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín”.

“Durante los últimos días sostuvimos múltiples conversaciones y mesas de trabajo con la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol y demás actores involucrados en la organización del evento, trabajando intensamente para encontrar alternativas que permitieran realizar este encuentro en el Estadio El Campín y vivir una verdadera fiesta del fútbol en Bogotá”, añadieron.

“Desafortunadamente, no fue posible llevar a cabo el evento en las condiciones que soñábamos para la ciudad, para los hinchas y para el fútbol colombiano”, lamentaron.

“Queremos reconocer especialmente la disposición, apertura y compromiso de la Policía Nacional, institución que en todo momento mostró voluntad de colaborar y acompañar la construcción de soluciones, siempre desde el cumplimiento de su deber y sus capacidades operativas”, agradecieron a los entes por su disposición.

Atlético Nacional ya se enfrentó con Internacional de Bogotá este semestre. Foto: Colprensa - David Jaramillo

“Aun así, estamos felices de poder disputar este partido en Techo, nuestra casa y donde esperamos vivir una gran noche junto a nuestra hinchada en uno de los encuentros más importantes de nuestra historia reciente”, celebraron de mantenerse en su habitual casa.

“Asimismo, se nos ha informado que no se permitirá el ingreso de personas con prendas, símbolos o elementos alusivos al club visitante, en cumplimiento de las disposiciones definidas por la Comisión para el evento”, decretaron sobre los hinchas del verdolaga.

“Queremos agradecer especialmente a la Federación Colombiana de Fútbol, DIMAYOR, Sencia, clubes afiliados, actores del ecosistema del fútbol colombiano y a todas las personas que acompañaron este proceso con apoyo, comprensión y voluntad de construir”, terminaron.