Salió la primera foto de Fede Valverde tras su pelea con Tchouaméni: así luce un día después

Federico Valverde está fuera de peligro y se refugia en su familia para pasar el trago amargo de la pelea contra Aurélien Tchouaméni en el camerino del Real Madrid.

Su esposa, la argentina Mina Bonino, publicó fotos de Valverde acompañando a su hijo Bautista en una presentación del colegio en la mañana de este viernes.

Inmiscuyen a Edwin Congo en la pelea de Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid: con esto salió

Allí se ve al futbolista con una gorra que le estaría cubriendo la cicatriz de la sutura que le hicieron el jueves, luego del altercado con Tchouaméni.

Federico Valverde no estará en la lista de convocados para el clásico contra Barcelona, pero luce sonriente y recuperado después de haber terminado en el hospital de la sede deportiva de Valdebebas.

La sanción del Real Madrid

Aunque las aguas ya se han calmado, la dirigencia del Real Madrid no pasó por alto lo sucedido y aplicó sanciones a los dos jugadores implicados.

De acuerdo con un comunicado oficial, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tendrán que pagar 500.000 euros cada uno por los hechos que se hicieron de público conocimiento en los medios de comunicación.

Valverde y Tchouaméni: Real Madrid hizo oficial el castigo que les puso por la sonada pelea

“Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, apuntó el comunicado oficial.

Según las versiones de la prensa española, Valverde y Tchouaméni protagonizaron una primera discusión el pasado miércoles y el jueves se volvieron a enfrentar en el camerino tras una sesión de entrenamiento marcada por el juego fuerte.

El uruguayo llevó la peor parte y fue necesario trasladarlo al hospital de la sede deportiva para ponerle puntos de sutura en una herida ubicada en la cabeza.

Aurelien Tchouameni y Federico Valverde se habrían ido a las manos en el entrenamiento. Foto: Getty Images

La versión de Valverde y Tchouaméni

Horas después, cuando la polémica ya estaba encendida, Fede Valverde subió un comunicado oficial a su cuenta de Instagram aclarando lo sucedido.

“En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital… Entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional”, indicó el internacional uruguayo.

Tchouaméni, por su parte, admitió que es “inaceptable” este tipo de comportamientos en el Real Madrid. “Por encima de todo, lo siento por la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el personal, mis compañeros, la dirección, todo el mundo está profundamente decepcionado por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusar todo”, escribió.