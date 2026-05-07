Aun teniendo posibilidades matemáticas de pelear por la liga española, la situación en el Real Madrid no parece ser buen augurio para el clásico del próximo domingo contra Barcelona en Camp Nou.

Desde el miércoles se vienen reportando tensas discusiones entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni, quienes habrían sobrepasado la línea del respeto nuevamente este jueves en horas de la mañana.

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De acuerdo al diario Marca, “Valverde se negó a dar la mano a Tchouaméni por la mañana, empezando de esta manera una sesión muy hostil que acabó con una seria pelea en el vestuario al final del entrenamiento”.

El volante charrúa se habría llevado la peor parte del encontronazo con su compañero. “En el lance entre los dos, de manera involuntaria, no propiciado por un golpe de Tchouaméni, Fede sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y que le obligó a ir al hospital“.

“Estas mismas fuentes señalan que las entradas duras durante la sesión, sobre todo por parte del uruguayo, fueron constantes, lo que terminó por hacer estallar al futbolista francés”, agregó el medio español.

Aurelien Tchouameni y Federico Valverde se habrían ido a las manos en el entrenamiento. Foto: Getty Images

Reunión urgente en el Real Madrid

Lo sucedido en el entrenamiento no ha tardado en llegar a los medios de comunicación, que han sumado varias páginas al escándalo en la interna del Real Madrid.

Hasta ahora todo se trataba de divisiones y opiniones en contrario; sin embargo, el hecho de pasar a la violencia física parece marcar un precedente para el conjunto merengue.

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“La magnitud de lo ocurrido ha provocado una reunión de urgencia dentro del vestuario pocos minutos después del altercado, con la visita de José Ángel Sánchez y la apertura de expediente a los dos jugadores”, aseguró Marca.

La presencia de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en la lista de convocados para el clásico permanece en duda, mientras el jugador uruguayo está bajo observación del cuerpo médico.

Real Madrid ha tenido una temporada para el olvido: cayó en la Supercopa de España ante Barcelona en enero, luego quedó eliminado de la Copa del Rey a manos de Albacete y hace poco se despidió de la Champions League contra el Bayern Múnich en cuartos de final.

Lo único que le quedaba era la liga española, pero la batalla está a punto de acabar. El Barça tiene once puntos de diferencia y, en caso de ganar este domingo, se coronará campeón en la cara de su máximo rival.

El futuro de Álvaro Arbeloa como DT del cuadro merengue está en la cuerda floja. Incluso vienen sonando algunos nombres atractivos para la historia del Real Madrid, como José Mourinho o Jürgen Klopp.