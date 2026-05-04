Sufren Real Madrid y Francia, a menos de un mes para el Mundial 2026: se confirma durísima lesión y no jugará más

El defensa francés del Real Madrid Ferland Mendy, lastrado por lesiones en las tres últimas temporadas, ha vuelto a sufrir un problema en el muslo derecho y recae en las molestias que tienen muy limitada su carrera deportiva.

Esto se sabe luego del anuncio del club español en las últimas horas, lo que podría dejar nuevamente de baja al lateral por varios meses.

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Más exactamente, el jugador sufre una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, informó el Real Madrid en un breve comunicado de prensa.

Según los expertos médicos, este diagnóstico le podría dar hasta cinco meses de baja, contando el proceso de recuperación y la readaptación deportiva.

Incluso, dependiendo de más exámenes, Mendy podría pasar por el quirófano, pero eso se determinaría en días siguientes según su evolución. Si Ferland tenía chances de ir al Mundial 2026 con la Selección Francia, sus ilusiones ahora sí se apagan por completo.

Vinicius celebra con Mbappé, Mendy y Brahim Díaz. Foto: Getty Images

Mendy se tuvo que retirar en el minuto 14 del partido de LaLiga contra el Espanyol el domingo pasado, tras sufrir una molestia en una carrera. Ese tirón lo mando al piso inmediatamente y se tuvo que dar la variante, además de su inmediata atención médica. Real Madrid no demoró mucho en confirmar la lesión en el recto femoral.

El lateral francés de 30 años no la pasa bien, pero es más que todo por las lesiones. Solo ha disputado cuatro partidos completos esta temporada, siendo un jugador que pierde validez cada vez más en la plantilla blanda.

Recién acababa de recuperar la titularidad, tras meses de calvario, pero recayó apenas se reintegraba en la recta final de la campaña en España.

Real Madrid confirma al nuevo lesionado

El nuevo contratiempo supone la vigésima lesión del exjugador del Lyon desde su llegada al Real Madrid en 2019, con el que se ha perdido ya 129 encuentros, según el portal especializado Transfermarkt.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, se lee en el escueto comunicado del Real Madrid.

Mendy queda al margen y no se unirá al grupo de franceses que sí estarán en la selección de Didier Deschamps para el Mundial: Camavinga, Tchouaméni y Mbappé se alistan para la convocatoria apenas finalice la temporada.