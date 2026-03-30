Los siete toques de James Rodríguez contra Francia que más preocupan a Colombia: falta de ritmo total

La Selección Colombia finaliza los amistosos de marzo y hubo más expectativa que buenas sensaciones en la cancha. El panorama es desolador y hasta preocupante. Dos derrotas ante rivales de jerarquía y de la élite de Europa que, en algún momento, se pensó que la Tricolor de Néstor Lorenzo estaba a la altura de ellos. Eso quedó reducido a fina palabrería.

Magistral lujo de Luis Díaz en amistoso que dejó a tres rivales en el suelo: fue lo mejor contra Francia

DT de Francia dio veredicto de la Selección Colombia para el Mundial 2026 tras derrota en amistoso

Primero Croacia y después Francia dejaron muy mal parado al equipo colombiano, con cinco goles en contra. Eran partidos fundamentales de cara al Mundial 2026, pero tras el 3-1 en Washington quedaron más dudas que certezas. Por si fuera poco, el técnico Lorenzo utilizó el equipo base titular, que se mostró falto de ritmo y de competencia. Una de las cosas que más preocupa tiene nombre y apellido: James Rodríguez.

En las dos salidas, James Rodríguez mostró muy poco, evidenciando su falta de ritmo y competencia. El volante colombiano fue titular y capitán en ambos juegos en Estados Unidos, pero no marcó la diferencia y estuvo lejos del nivel y liderazgo necesarios para ser protagonista en la zona de ataque y en los goles. Los comentarios en las redes sociales no han sido nada favorables.

James Rodríguez con Maxence Lacroix. Foto: Getty Images

Pero, eso sí, no fue solo James; Luis Díaz estuvo muy alejado del gol y le costó liderar el ataque. Luis Javier Suárez, en la única que tuvo ante Croacia, no pudo rematar y se fue de blooper. Los cambios del entrenador tampoco dieron resultado. Cuanto más pasaba el tiempo, Francia se hizo más fuerte, se divertía y mostraba su dominio.

James y el video del dolor

El capitán fue superado con contundencia en el uno contra uno: siempre estaba anticipado por las marcas, carecía de fuerza y perfil, estaba descompensado y su físico no respondió. James no logró salir del enredo que le propuso la campeona del mundo y, ante Croacia, le costó tomar el control para liderar.

En un video de la cuenta de X ‘Hablemos de Fútbol’ se muestra una serie de jugadas de James contra Francia y su incapacidad para disputar el balón. Se observa cómo los rivales lo superan, le ganan el espacio, exponen la lentitud del cucuteño y se imponen con fuerza. El resumen de 26 segundos ha conmovido a los fanáticos de la selección.

James fue muy crack...



Su actualidad (bastante baja de nivel) es exclusiva responsabilidad suya. El no comprometerse con un club sino dedicarse a ser un gitano sin continuidad y con lesiones le está pasando factura.



Y los perjudicados somos todos... Todos los que nos… pic.twitter.com/tKAuz4Vali — Hablamos de fútbol (@insolado) March 30, 2026

Ahora, lo único que le queda a James es presentarse nuevamente en Minnesota y, obligatoriamente, sumar minutos para recuperar rodaje de cara al Mundial 2026. En la cancha se evidenció el nivel de un futbolista que solo ha acumulado 39 minutos en cinco meses. La falta de ritmo es evidente.