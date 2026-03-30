En el segundo amistoso de la fecha Fifa de marzo, la Selección Colombia se vio superada ante Francia, con la que perdió por 3-1 en Washington, Estados Unidos.

Fue un golpe de realidad para Néstor Lorenzo, así como lo fue también para toda la nación que reconsidera el discurso que se había dicho de ‘ser campeones mundiales’ en el certamen de 2026.

Dávinson Sánchez enfrentado con Marcus Thuram en medio del amistoso entre Colombia y Francia. Foto: AP

DT de Francia vaticinó el futuro de Colombia

En rueda de prensa, las voces de los protagonistas tomaron relevancia, entre las que estuvieron las de los entrenadores. Didier Deschamps, de Francia, hizo el análisis de los suyos, pero también dio el veredicto de la Tricolor y si la ve capaz de remontar la situación difícil que atraviesa.

Bastante amplio en sus comentarios, a pesar de haber ganado con una nómina alterna, el seleccionador galo aseveró que “Colombia tiene un muy bonito equipo, tiene calidad, una buena agresividad”.

Didier Deschamps opinó sobre el rendimiento de la Selección Colombia 🇨🇴, luego del triunfo de Francia 🇫🇷 por marcador de 3-1 en duelo preparatorio al Mundial 2026 🏆 #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽ pic.twitter.com/4Lbcr5kK6Y — Gol Caracol (@GolCaracol) March 29, 2026

“Terminando en el tercer puesto en la clasificación (eliminatorias sudamericanas) ya significa mucho. Tiene todo para hacerlo bien en el Mundial, tengo mucho respeto para el entrenador”, vaticinó de cara a la Copa del Mundo.

Reconociendo que fueron mejores ante el cuadro patrio, sumó. “Hoy nosotros hemos hecho un gran partido, por eso ha sido más complicado para Colombia”.

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A su vez le dio la derecha a su colega, Lorenzo, quien tampoco estaba a gusto con la cercanía de dos partidos a tan alto nivel: “No conozco totalmente a todos los jugadores; jugar dos partidos en tres días no es fácil a nivel físico”.

Aun así, rescató de lo bueno que vio de Colombia y consideró que en el Mundial que se aproxima algo mejor hará: “Creo que Colombia va a ser un equipo que cuenta para el Mundial”.

Preocupante parte de Lorenzo

A Néstor Lorenzo se le pide que sea autocrítico. En las últimas horas, tras la derrota ante los galos, lo hizo y de la manera más cruda señaló lo lejos que se está de Francia, vigente subcampeona mundial.

En rueda de prensa, el seleccionador argentino sentenció: “Con Croacia estamos parejos, y Croacia tiene un proceso de 8-10 años; en los dos últimos mundiales salió segundo y tercero. Con Francia estamos uno o dos escalones atrás”.

Néstor Lorenzo fue claro tras sufrir una nueva derrota en esta fecha FIFA. Foto: Gol Caracol YouTube

Del doblete de partidos ante los más recientes subcampeones mundiales, Lorenzo visibilizó motivos de las derrotas ante ambos: “Dos partidos muy exigentes, asumimos el riesgo cuando los aceptamos. El tema de la distancia entre partidos también nos afectó y quisimos probar igual”.

”El partido con Croacia creo que fue parejo; podríamos haber ganado o empatado tranquilamente. Ese partido nos dejó un sinsabor en cuanto a resultado. Hoy Francia nos superó en el primer tiempo, nos rompió rápido la primera línea de presión y se metió en nuestro campo”, zanjó.

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Asimismo, el seleccionador de los colombianos habló de que buscaba que la selección viviera esas situaciones incómodas para abrir el margen de mejora: “Yo quería que nos expongamos a esto, estoy triste por la derrota, pero nos va a dejar mucho aprendizaje; ojalá tengamos la revancha con ellos mismos en alguna etapa del Mundial”, dijo.