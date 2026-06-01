Francia sufriría sensible baja para el Mundial: prensa internacional reveló lesión de un convocado

William Saliba, defensor del Arsenal y convocado por la Selección de Francia para el Mundial 2026, tendría una lesión “de varias semanas”, según amplios reportes desde la prensa internacional.

Francia hizo oficial su lista de 26 convocados al Mundial 2026, sin joya del Real Madrid

La información ve la luz este lunes, 1 de junio, a tan solo 15 días del debut de la Selección de Francia en el Mundial 2026. Será el próximo 16 de junio, contra Senegal, en el MetLife Stadium de East Rutherford (New Jersey).

“William Saliba pone en peligro su participación al Mundial”

Aunque replicada por varios medios de comunicación, la primera información la entregó Foot Mercato. Allí, detallan que a William Saliba se le complicó una lesión, que ya sufría, en la final de la Champions League contra PSG.

Cabe recordar que Saliba fue titular con Arsenal y jugó los 120′ de la final de la Champions ante los parisinos. Es uno de los defensores cruciales en el esquema de Mikel Arteta, entrenador gunner caracterizado por su estricto orden en esa zona del campo.

William Saliba jugando con Arsenal la final de la Champions ante PSG. Foto: Europa Press via Getty Images

“Al esforzarse al máximo por estar en el campo, el sólido defensa central derecho ha puesto en peligro su sueño mundialista . Para Saliba, con 31 partidos internacionales con Les Bleus, es una carrera contrarreloj, ya que podría haber conseguido un puesto en el once titular junto a Dayot Upamecano”, reveló el medio referenciado.

Y añaden: “Esto supone un duro golpe para Didier Deschamps, quien quizás tenga que replantearse sus planes para la defensa central. Sigue siendo una posición bastante sólida para la selección francesa, sobre todo con Ibrahima Konaté. Maxence Lacroix, Lucas Hernández e incluso Jules Koundé también son candidatos”.

Aún no hay un comunicado oficial, ni de Arsenal ni e la Selección de Francia, sobre la posible lesión de Saliba. Resta esperar cómo se desarrollan el resto de los días para conocer a fondo el impacto que tendría la información que revela la prensa internacional.

Convocados de Francia para el Mundial 2026:

Arqueros (3): Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4)

Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4) Defensores (9): Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9), Lucas Hernandez (PSG/41), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA/42), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP/46), William Saliba (Arsenal/ENG/31), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36)

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026