Venta de vehículos nuevos subió 43% durante mayo en Colombia: las marcas más apetecidas y cómo se comportaron los eléctricos

Este primero de junio, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) revelaron un nuevo informe de registro de vehículos para el mes de mayo de 2026, que demostró cómo se comportó el mercado de carros nuevos en el país en sus distintas categorías.

El informe detalló que en el mes mencionado se registraron 28.136 matrículas de vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 43% frente al mismo mes de 2025. Si se analiza la cifra año corrido, es decir, desde enero y hasta mayo, el mercado alcanzó unas 128.582 unidades, con un crecimiento del 48%, demostrando un crecimiento sostenido.

Las ventas de carros nuevos crecieron 43 % frente a mayo de 2025, impulsadas principalmente por los segmentos SUV, vans y vehículos comerciales de pasajeros. Foto: Getty Images

Si se analiza la cifra por segmentos de vehículos, se detalla que los que tuvieron mayor crecimiento fueron los comerciales de pasajeros, con un incremento del 143,2%, seguidos por las vans y los vehículos tipo SUV, que registraron aumentos del 70% y 55,4%, respectivamente, frente a mayo del año anterior.

Más de 90.000 carros fueron traspasados en abril: así está el mercado de vehículos usados

Por ciudades, el informe detalla que las que tuvieron mayor crecimiento fue Bogotá D.C, con un aumento del 95,6%, seguida por Sincelejo y la Paz (Cesar) con crecimientos del 66,5% y 58,4%. También se destacaron Montería y Medellín (Valle de Aburrá) con crecimientos del 49,4% y 45%, respectivamente.

Bogotá lideró el crecimiento en matrículas de vehículos nuevos durante mayo, seguida por Sincelejo, La Paz, Montería y Medellín. Foto: 123rf

Los eléctricos tuvieron un aumento del 252% frente a mayo del 2025, con 5001 unidades. Los híbridos, por su parte, creció un 69% frente a mayo del 2025, con unas 8.926 unidades.

Si se analizan las cifras por marcas, se puede detallar que Kia es la que tuvo una mayor variación con un 39,5%, pasando de vender 2.452 unidades en mayo del 2025 a vender 3.421 unidades en mayo del 2026.

SuperTransporte abre nueva investigación a 12 organismos de tránsito en medio de indagaciones por fotomultas a 37 entidades

Toyota es la segunda marca con más ventas, con una variación del 2,9%, pasando de 2.547 unidades en mayo del 2025 a 2.621 unidades en 2026.

Renault es la tercera marca con la mayor venta de unidades, pasando de 2.258 a 2.582, con una variación de 14,3%. Tesla también aparece con 2.329 unidades vendidas en el 2026.

Los vehículos eléctricos e híbridos continúan ganando terreno en Colombia, con incrementos de 252 % y 69 %, respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior. Foto: Getty Images