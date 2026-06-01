Paola Turbay respondió a Margarita Rosa de Francisco por temas del Gobierno: “No es atacar a nadie”

Margarita Rosa de Francisco y Paola Turbay se vieron involucradas en un intercambio de mensajes, debido a la posición política que tomaron días atrás, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

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La exreina de belleza mencionó que su voto sería por Paloma Valencia, tras analizar de fondo su propuesta de candidatura. Allí expuso las razones de su decisión, enfatizando que era lo mejor para el país tras el gobierno Petro.

Ante esto, Margarita Rosa de Francisco grabó un video en el que contestó todo lo que se mencionaba en el clip, refutando algunos puntos que se centraban en mostrar los errores políticos cometidos a lo largo de cuatro años.

Paola Turbay respondió a la escritora y volvió a hablar en forma enumerada, detallando qué estaba mal y qué estaba bien en este escenario, a pocos meses del cambio de gobierno.

La artista fue extensa y clara. Afirmó que todo lo decía desde el respeto y el aprecio, y aseguró que sus palabras estaban sustentadas en datos y no en opiniones personales.

“Margarita Rosa, con mucho respeto y aprecio, quiero compartir algunos datos sobre lo que dijiste. Esto no son mis opiniones; son cifras públicas que cualquier persona puede verificar directamente en los portales del gobierno colombiano. Solo menciono algunos puntos porque no me puedo extender aquí“, dijo en un comentario.

Margarita Rosa de Francisco - Paola Turbay Foto: Instagram @paolaturbay - X @bohorquez_pablo

Tras hablar de los presupuestos, la artista puntualizó sobre el desempleo con datos del DANE, la salud en el país y los gastos ejecutados por el Gobierno:

“1. ‘El Congreso desfinanció al gobierno’. El presupuesto aprobado para 2024 fue el más alto en la historia del país. El gobierno tenía recursos. El problema fue otro: durante todo el cuatrienio, el gasto en funcionamiento —sueldos, contratos y operación del Estado— creció más del 40 %, muy por encima del crecimiento de la economía. Eso consumió el espacio fiscal que había para programas sociales e infraestructura”, escribió al inicio.

“Sobre lo que se gastó y lo que no. Este es quizás el dato más revelador del cuatrienio. El presupuesto destinado a inversión social e infraestructura se ejecutó cada vez menos: en 2022 se gastó el 88 %, pero ese año Petro solo gobernó el segundo semestre, heredando una maquinaria ya en marcha. En 2023 bajó al 70 %, el nivel más bajo en una década. Y en 2024 cayó al 57 %, el más bajo en 25 años. Cada año de gobierno propio se gastó menos de lo destinado a inversión social, mientras la burocracia crecía sin parar. Estos datos los publica el propio Ministerio de Hacienda. No fue el Congreso quien impidió gastar ese dinero”, continuó.

La celebridad dio datos y porcentajes para respaldar sus argumentos: “3. Sobre el desempleo: el DANE confirma que la tasa de desempleo cerró 2024 en 10,2 % promedio anual, exactamente igual que en 2023, sin ninguna mejora. El dato de diciembre (9,1 %) es positivo, pero la propia directora del DANE aclaró que nos lleva a niveles de 2016 y 2017 —gobierno Santos—, no al mínimo histórico del siglo. Hay, además, un detalle: en 2024, 300.000 personas adicionales dejaron de buscar trabajo. Cuando alguien deja de buscar empleo, estadísticamente desaparece del indicador, lo que baja el número sin que haya más empleo real”.

“5. Sobre la salud y la Ley 100: La Ley 100 tiene fallas estructurales reales, documentadas y anteriores a este gobierno. Pero el estado actual de la salud tampoco resiste el análisis. Según la Procuraduría General de la Nación, en 2024 el número de atenciones cayó en 61 millones respecto a 2022. Las tutelas por negación de medicamentos aumentaron 34 % solo en 2024, y 188 % frente a 2021. El desabastecimiento de medicamentos creció 42 % en el primer semestre de 2024. Más de 25 millones de colombianos están afiliados a EPS hoy intervenidas o en liquidación. La Corte Constitucional tuvo que emitir una orden de emergencia en 2025 para que los medicamentos se entregaran en máximo 48 horas —porque no se estaban entregando. Sobre la reducción en mortalidad infantil: es un dato real y positivo. Pero el Banco Mundial y el DANE confirman que Colombia lleva décadas en esa tendencia— desde los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. No es un logro exclusivo de este gobierno. Es una tendencia histórica que afortunadamente continuó“, concluyó en otro punto.

Paola Turbay aclaró que su deseo era que al país le fuera bien, más allá del partido político que llegara al poder, ya que los ciudadanos son quienes enfrentan las dificultades.

“Lo que yo más quisiera es que a este gobierno, y al que le siga, le fuera muy bien, independientemente de la ideología, la corriente o el partido. Para mí lo único importante es que a la gente le vaya bien y que el país crezca. Pero son precisamente las cifras las que nos muestran que, en varios frentes clave, ese no es el caso. Y reconocerlo no es atacar a nadie: es el primer paso para exigir mejores resultados“, finalizó.