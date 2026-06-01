¡Es hoy, es hoy! Este 1 de junio comienza a sentirse con fuerza la emoción mundialista entre los colombianos. Sin embargo, antes de que la Selección Colombia emprenda oficialmente su camino hacia la Copa del Mundo, los aficionados podrán disfrutar de una despedida especial que tendrá como protagonistas a los integrantes de Morat.

Esta famosa y querida banda bogotana estará a cargo de la apertura del amistoso de despedida entre la Tricolor y Costa Rica en El Campín. Por eso, desde tempranas horas de esta jornada, las redes sociales se han llenado de mensajes de emoción y expectativa por parte de los seguidores de Morat y los aficionados al fútbol.

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El encuentro, denominado ‘La Recta Final’, no solo servirá como una oportunidad para que los hinchas acompañen al combinado nacional en los últimos preparativos rumbo al Mundial 2026, sino que, además, ofrecerá un espectáculo musical de primer nivel con una de las agrupaciones más exitosas del país.

Por esta razón, miles de personas esperan con entusiasmo la presentación de Morat, que promete poner a vibrar El Campín con algunos de sus éxitos más populares.

Hora y detalles del show de Morat en el amistoso Colombia vs. Costa Rica

La presentación de Morat está prevista para comenzar a las 4:45 p. m., teniendo en cuenta que el partido amistoso entre Colombia y Costa Rica está programado para iniciar a las 6:00 de la tarde.

Por eso, los organizadores recomiendan a los asistentes llegar con suficiente anticipación para no perderse ningún detalle del espectáculo musical en el estadio El Campín, en Bogotá.

Esta cita promete estar marcada por la emoción, la música en vivo y el ambiente futbolero, pues la idea es disfrutar una verdadera fiesta de despedida para la Selección Colombia entre cánticos, banderas y la energía de la hinchada.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó de manera oficial que la agrupación bogotana será la encargada del espectáculo de apertura del evento denominado “La Recta Final”, presentándolo como la última oportunidad para que la afición colombiana acompañe a la selección en casa antes del debut mundialista del 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

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“El Campín vibrará con los colores amarillo, azul y rojo antes de que la Selección Colombia emprenda vuelo hacia el Mundial de la FIFA 2026”, señaló la FCF en un comunicado.

Este show llega en uno de los mejores momentos de la banda, integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, luego de ganar su primer Latin Grammy y por su gira internacional Ya Es Mañana World Tour.