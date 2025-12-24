Deportes

Premier League en Navidad: canal y hora para ver los partidos del ‘Boxing Day’ desde Colombia

Este año solo habrá un partido el 26 de diciembre, pero todo el fin de semana estará repleto de fútbol en Inglaterra.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

24 de diciembre de 2025, 1:04 p. m.
Viene un fin de semana lleno de fútbol en la Premier League.
Viene un fin de semana lleno de fútbol en la Premier League.

Mientras la mayoría de ligas en el mundo se encuentran detenidas por las vacaciones de fin de año, la Premier League no para y calienta motores para una nueva celebración del Boxing Day.

A diferencia de otras ocasiones, este año solo habrá un partido programado para el 26 de diciembre: Manchester United recibirá a Newcastle en Old Trafford desde las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

El resto de la jornada se disputará entre sábado y domingo con choques atractivos como Nottingham Forest vs. Manchester City, Arsenal vs. Brighton, Crystal Palace vs. Tottenham y Chelsea vs. Aston Villa.

Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

Horarios y qué canal pasa el ‘Boxing Day’ en Colombia

Viernes 26 de diciembre

  • Manchester United vs. Newcastle - 3:00 p. m. por ESPN y Disney +

Sábado 27 de diciembre

  • Nottingham Forest vs. Manchester City - 7:30 a. m. por ESPN y Disney +
  • West Ham vs. Fulham - 10:00 a. m. por Disney+
  • Liverpool vs. Wolves - 10:00 a. m. por Disney +
  • Brentford vs. Bournemouth - 10:00 a. m. por Disney +
  • Arsenal vs. Brighton - 10:00 a. m. por Disney +
  • Burnley vs. Everton - 10:00 a. m. por ESPN y Disney +
  • Chelsea vs. Aston Villa - 12:30 a. m. por ESPN y Disney +

Domingo 28 de diciembre

  • Sunderland vs. Leeds United - 9:00 a. m. por ESPN y Disney +
  • Crystal Palace vs. Tottenham - 11:30 a. m. por ESPN y Disney +

¿Qué es el ‘Boxing Day’?

El Boxing Day es una de las tradiciones más emblemáticas de la Premier League y el fútbol inglés en general. Desde mediados del siglo pasado se acostumbra a programar partidos el 26 de diciembre como regalo para los fanáticos del fútbol en el Reino Unido.

Esta tradición nace de una costumbre británica de entregar cajas (boxes) con presentes para los empleados o personas necesitadas el día después de Navidad.

Se quiebra la paz de Liverpool sin Luis Díaz: última noticia es trágica y la oficializó Arne Slot

De ahí su mística: gradas repletas, partidos al mediodía y al anochecer, y un calendario exigente que obliga a los equipos a jugar varios encuentros en pocos días.

En estas épocas el balón solo se detiene seis días de veinticuatro: el 24 y 25 de diciembre, el 29 y 31 de diciembre, y el 2 y 5 de enero.

Christian Mosquera charla con sus compañeros del Arsenal durante el juego ante el Brighton.
Christian Mosquera charla con sus compañeros del Arsenal durante el juego ante el Brighton.

No hay partidos, pero esto no significa que los jugadores descansen. Según The Sun, los jugadores del Arsenal están citados para entrenar la mañana de Navidad, para no perder el ritmo.

El periodo será especialmente delicado para el actual líder de la Premier League y pone a su entrenador, Mikel Arteta, en una encrucijada entre la salud de los jugadores y las ambiciones deportivas.

Exige muchísimo de ti, pero yo lo veo como una oportunidad. Creo que tenemos la suerte de poder jugar mientras la gente está de vacaciones, muchas familias pueden disfrutarlo. La atmósfera que se vive en el estadio es única y de eso tenemos que sacar provecho”, declaró el técnico de Arsenal.

