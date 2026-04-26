Así regirá la medida del pico y placa en Bogotá este lunes 27 de abril: evite sanciones

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá publicó la medida de pico y placa para la semana del 27 de abril al 1 de mayo. Los vehículos que no cumplan con la normativa se enfrentarán a sanciones económicas y la inmovilización del automóvil.

Alerta por estafas en pago de impuestos predial y vehicular en Bogotá

La restricción para carros particulares opera en Bogotá desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., de lunes a viernes. Durante los fines de semana y festivos no aplica la medida.

Los carros particulares con placas que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular este lunes 27 de abril por la ciudad. Es decir, que los vehículos con placas que finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán transitar sin limitaciones.

La medida solo va de lunes a viernes. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Pico y placa para carros particulares esta semana

Lunes 27 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de abril: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Habilitan en Bogotá el sentido sur-norte de la carrera Novena, entre calles 170 y 193, tras seis años de retrasos

Pico y placa para taxis

La medida para los taxis inicia a las 5:30 a. m. y se extiende, de lunes a viernes, hasta las 9:00 p. m. de cada día. Los taxis con placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular por la ciudad este lunes 27 de abril.

Los taxis que tengan placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0 podrán movilizarse sin problemas.