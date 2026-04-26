La Alcaldía de Medellín implementó la medida del pico y placa desde el pasado lunes 2 de febrero. La rotación actual regirá durante el primer semestre y se extenderá hasta el 31 de julio de 2026.

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La restricción aplica para carros particulares, taxis y motocicletas que circulen por el área metropolitana de la ciudad. El incumplimiento de la normativa acarrea sanciones económicas que alcanzan los $875.452 en 2026 y la inmovilización del vehículo.

“Se exoneran las vías: avenida Regional y Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín); la vía Las Palmas; la 4.1 hacia el occidente antioqueño; la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas; y la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur; además, los corregimientos están exentos”, señaló la Alcaldía de Medellín.

Los vehículos eléctricos de cero emisiones, a gas e híbridos que estén registrados en el RUNT están exentos de la medida.

Pico y placa para carros particulares

Según la restricción, los carros particulares con placas terminadas en 1 y 7 no podrán circular por la ciudad y su área metropolitana este lunes 27 de abril. La medida estará vigente desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 de la noche.

Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Los carros con placas que terminen en 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 0 podrán transitar sin limitaciones.

Pico y placa de taxis

Los vehículos de servicio público tipo taxi con placas que terminen en 6 no podrán circular por la ciudad este lunes 27 de abril. El horario de la restricción inicia a las 6:00 a. m. y termina a las 8:00 de la noche.

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Pico y placa para motos

En el caso de las motos, el pico y placa utilizará el primer número de la placa. Este lunes 27 de abril, no podrán circular aquellas motocicletas con placas que empiecen en 1 y 7.