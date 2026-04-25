Alerta por estafas en pago de impuestos predial y vehicular en Bogotá

La Secretaría de Hacienda alertó sobre fraudes y estafas en el pago de impuestos. De acuerdo con la cartera, criminales habrían creado una página falsa para engañar a los contribuyentes y quedarse con el dinero de miles de personas.

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Estos portales fraudulentos imitan la imagen de la entidad y buscan capturar datos personales o quedarse directamente con los pagos. Hasta el momento, las autoridades han conocido cerca de 1.000 casos de ciudadanos afectados.

La situación ya se encuentra en conocimiento de las autoridades competentes, quienes están llevando a cabo una investigación para dar con los responsables del delito.

El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) identificó las páginas falsas gracias a acciones de monitoreo y detección. Además, contaron con la ayuda de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación y el equipo CiberURI de Policía Judicial.

“La entidad aclara que su página oficial no ha sido vulnerada. Estos casos corresponden a sitios externos creados por terceros para engañar a la ciudadanía mediante enlaces falsos, mensajes fraudulentos o supuestas ofertas relacionadas con el pago de impuestos”, explicó la Secretaría.

En total, fue un grupo de 15 expertos de la Policía el que trabajó en conjunto con la cartera para implementar acciones preventivas contra este tipo de delitos.

La entidad pidió que no ingreses a enlaces de mensajes de texto sospechosos. Foto: Secretaría de Seguridad

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El dominio falso que fue detectado en la investigación fue nuevaoficinavirtualsdh.top. Las autoridades recordaron que el único sitio autorizado para pagar y consultar impuestos de Bogotá es la página oficial de la Secretaría de Hacienda: https://www.haciendabogota.gov.co/.

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Asimismo, la entidad recomendó a los contribuyentes verificar el portal antes de efectuar cualquier pago o descargar información sensible. Además, pidió a la ciudadanía no ingresar a enlaces enviados desde WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales no oficiales.

El plazo máximo para pagar el impuesto predial sin sanciones en 2026 es el 10 de julio de este año. Para liquidar el impuesto vehicular, los habitantes de Bogotá aún pueden obtener un descuento del 10 % pagando antes del 15 de mayo.