Nuevo proyecto de infraestructura vial en Ciudad Bolívar, en Bogotá: Distrito invirtió más de 4.600 millones de pesos

El alcalde Carlos Fernando Galán recorrió este jueves, 11 de junio, los dos proyectos de infraestructura vial y espacio público que ya fueron terminados en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad.

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Las obras contaron con una inversión superior a los 4.623 millones de pesos y tienen el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes de La Coruña y Madelena.

En total, se adecuaron más de 3.367 metros cuadrados de espacio público y 1,08 kilómetros de vía que beneficiarán directamente a alrededor de 800 residentes del sector. Especialmente, a docentes, familias y estudiantes de los centros educativos del sector.

El proyecto desarrollado en el barrio La Coruña contó con la construcción de 1.063 metros cuadrados de espacio público con una inversión cercana a los 977 millones de pesos. La adecuación de este punto permitirá la accesibilidad y movilidad peatonal de los habitantes.

La segunda obra se realizó en la carretera frente al Colegio María Currea Manrique con 0,74 kilómetros construidos. En la zona también se adecuó 2.304 metros de espacio público con una inversión superior a los 3.646 millones de pesos.

“Después de una intervención que requirió obras adicionales y soluciones de ingeniería para proteger las redes que atraviesan este sector, podemos poner en funcionamiento una vía segura y adecuada para toda la comunidad”, indicó el alcalde Galán en medio del recorrido.

Las mejoras incluyeron la adecuación del espacio público. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los residentes de Ciudad Bolívar

El mandatario distrital aseguró que el papel de los habitantes del sector fue vital para llevar a cabo las obras. Galán indicó que, años antes, una joven de la institución educativa le pidió que mejorara las vías de acceso a la escuela.

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“Este es un ejemplo de lo que ocurre cuando los ciudadanos participan, hacen seguimiento y nos exigen resultados. Gabriela nos recordó que gobernar también es escuchar. Por eso quiero agradecerle a ella y a todos los estudiantes que alzaron su voz para ayudarnos a transformar este entorno”, agregó Galán.

Las obras están orientadas a escuchar el llamado de la ciudadanía y responder a sus necesidades. Además, la Alcaldía espera que ayuden a reducir brechas de infraestructura, mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad entre barrios.