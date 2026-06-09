Así luce hoy el túnel peatonal de la troncal de TransMilenio de la avenida 68 con calle 13

Las obras de la troncal de TransMilenio por la avenida 68 continúan mostrando avances en uno de los proyectos de infraestructura más importantes que actualmente se desarrollan en Bogotá. Luego de varios años de construcción y ajustes en los cronogramas, el corredor vial empieza a mostrar cómo será la experiencia para miles de usuarios que utilizarán este sistema de transporte en el occidente de la ciudad.

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Uno de los puntos resaltados por la administración distrital es el túnel peatonal construido en la intersección de la avenida 68 con calle 13, una estructura subterránea que permitirá conectar de forma segura a los peatones con la futura estación de TransMilenio que operará en ese sector de la capital. Según informó el IDU, este paso subterráneo registra un avance cercano al 97 % y actualmente se encuentra en etapa de acabados.

De acuerdo con Orlando Molano, director de la entidad, el túnel tiene una longitud aproximada de 300 metros y forma parte de las obras del denominado Grupo 4 de la troncal, que comprende el tramo ubicado entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

Esas son las primeras imágenes de la estructura, a la que solo le faltan sus acabados para ser entregada. Foto: IDU - API

La estructura fue diseñada para mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso de los usuarios al sistema de transporte masivo sin necesidad de cruzar los carriles vehiculares en superficie. El paso contará con dos plazoletas de acceso y circulación cubierta para los peatones.

“La idea es conectar a todas las personas que vienen desde la calle 13 al sistema de la futura Troncal 68, vamos a tener dos plazoletas, dos accesos y la circulación cubierta”, afirmó Molano.

La importancia de esta obra radica en que será una de las conexiones fundamentales para la futura operación de la Troncal 68, considerada una de las apuestas más ambiciosas de movilidad en Bogotá. El corredor completo tendrá una extensión de 17,07 kilómetros y permitirá conectar a más de 33.000 bogotanos con sus destinos cada hora.

Además del túnel, el Grupo 4 contempla la construcción de 1,96 kilómetros de corredor vial, tres carriles mixtos por sentido, infraestructura para el sistema de transporte masivo, 1,46 kilómetros de ciclorruta y más de 40.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes.

Avances de la obra superan el 81 % en general, acá el desglose por grupo. Foto: Alcaldía de Bogotá / IDU / Montaje: Semana

A nivel general, la Troncal 68 ya alcanza un avance cercano al 82 %. El alcalde Galán señaló que durante 2026 se espera entregar cinco grupos adicionales del proyecto, lo que permitiría completar seis de los nueve segmentos que conforman esta infraestructura.

Durante los últimos meses, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha acelerado diferentes frentes de trabajo con el objetivo de habilitar varios tramos estratégicos antes de finalizar 2026 y poder hacer el estreno de la obra en 2027.