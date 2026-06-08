Así van las obras de la carrera 68 en Bogotá: Galán realizó importante anuncio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizó un recorrido en las obras de la carrera 68 para revisar el proyecto. Hasta el momento, se registra un avance del 82% y, según el mandatario, este año ya rodarán buses de TransMilenio en el corredor.

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El mandatario también señaló que las obras llegaban apenas al 42% cuando su administración tomó posesión en enero de 2024. En medio de la visita, anunció que cinco tramos de la carrera 68 serán entregados antes de que finalice el año.

“En el Grupo 4, entre la Calle 13 y La Esperanza, la obra ya alcanza un avance del 97,6% y la entregaremos en septiembre. Cuando llegamos, después de cuatro años de ejecución, apenas iba en 33,3%”, comentó el alcalde.

Los avances de la nueva troncal de TransMilenio en la avenida carrera 68, que incluye la calle 100, han permitido habilitar el uso de andenes y carriles mixtos en el corredor. Además, Galán aseguró que en diciembre de 2026 habrá buses duales en la estación frente al parque Simón Bolívar.

“Aquí estamos en el grupo 6, este es uno de los mayores dolores de cabeza porque tuvo problemas graves por el contratista, pero ya vemos un avance, lo recibimos en un 33 %. Ya están 71 % y ya ustedes pueden ver que hay avance del espacio público, de la estación de TransMilenio, de los carriles, los tres mixtos y el carril para el tráfico de TransMilenio”, agregó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Entre la avenida La Esperanza y la calle 13 están terminando los trabajos para habilitar una ciclorruta definitiva. El proyecto permitirá que haya un carril adicional en el tráfico mixto, donde actualmente opera una ciclorruta temporal.

¿Cuáles son los tramos que entregará el distrito?

El primer tramo al que se refirió el mandatario es al grupo 2, que va desde la calle 18 sur hasta la avenida Las Américas y tiene un avance actual de 85,46%. Este trayecto incluye el puente vehicular de la calle 3 sobre la avenida 68, que ya está en servicio desde octubre de 2024.

El otro tramo es el grupo 3, que va desde Las Américas a la calle 13 y actualmente presenta un avance del 86,71%. Esta vía conecta el centro de la ciudad con el occidente y optimizará los viajes del sector industrial y residencial.

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El distrito también espera entregar las obras del grupo 4, de la calle 13 a la avenida La Esperanza, que cuentan con un 95,77% de avance. Debido a su progreso, se entregará en septiembre de 2026 y permitirá la habilitación de la ciclorruta definitiva.

El grupo 6, que se extiende desde la calle 46 a la 66, tiene un avance del 68,27%. El tramo está ubicado frente al parque Simón Bolívar y facilitará los accesos al sector y a la avenida El Dorado con una estación de TransMilenio y nuevas zonas de espacio público.

El último grupo que será entregado este año es el 9, correspondiente al tramo entre la carrera 48 y la carrera 9. La obra tiene un avance del 83,05% y busca mejorar la conexión de la carrera 68 con corredores troncales y zonas comerciales.