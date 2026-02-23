La transformación de la infraestructura vial en Bogotá ha sido una de las prioridades de las administraciones distritales en los últimos años, con el propósito de mejorar la movilidad urbana, fortalecer la conectividad y apoyar la interconexión con proyectos de transporte masivo como el sistema TransMilenio y próximamente el Metro de Bogotá.

Así van las obras de TransMilenio en la avenida 68; estación ya alcanzó el 99 % de ejecución

La Avenida 68 actualmente es objeto de una megaobra de adecuación para adaptar su estructura al servicio masivo e integrar carriles exclusivos para TransMilenio, ciclorrutas y espacios públicos peatonales, abarcando múltiples localidades a lo largo de su recorrido de norte a sur. La transformación de este corredor es considerada estratégica para la movilidad general de Bogotá.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que el Grupo 9 de la obra en la 68, ubicado entre la carrera 48 y la carrera novena, ha pasado de un avance del 32 % en enero de 2024 a un 80 % de ejecución en febrero de 2026, entrando en su fase final de construcción, según el más reciente reporte de la entidad y declaraciones de su director Orlando Molano.

TransMilenio Avenida 68 presenta significativos avances en estaciones clave. Foto: Transmilenio / CityTv / Montaje: Semana

Este tramo tiene una longitud de 2,23 km y forma parte de una secuencia de nueve grupos que conforman la megaobra del corredor. La inversión y ejecución de este segmento se han desarrollado con actividades que incluyen la instalación de tuberías, adecuación de pozos y cámaras, trabajo de jardinería, mejoramiento de andenes e iluminación del espacio público.

Molano explicó que la instalación de la tubería ya está completada en un 100 %, y que la construcción de cámaras para los pozos ha superado el 50 % de ejecución, lo que indica un progreso significativo hacia la finalización del grupo 9 en el transcurso de 2026.

¿Cómo van las obras del Transmilenio en la Avenida 68?

Además del habilitamiento de carriles, el proyecto contemplará tres carriles mixtos más uno exclusivo para TransMilenio por sentido, lo que permitirá una mejor segregación de flujos vehiculares y la integración del transporte masivo con el resto del sistema de movilidad.

En el mismo tramo, se construyen dos estaciones de TransMilenio, una cerca de la carrera 19 y otra por la carrera 11, que tienen un avance superior al 65 %, con trabajos en cimentación, estructuras metálicas, cubiertas y pisos.

El TransMilenio por la Avenida 68 tiene un buen progreso, según el director del IDU. Foto: TransMilenio

Finalmente, Molano señaló el progreso en otras obras del sistema: “Lo que estamos haciendo en la autopista Norte con el puente peatonal de la calle 97 (para conectar con la estación de TransMilenio de la AutoNorte con calle 100). Ese puente llevaba años cerrado, porque no se había hecho la conexión. Estamos realizando el reforzamiento y el pilotaje para que muy pronto sea una realidad la conexión peatonal de la autopista Norte con el corredor de la 68”.