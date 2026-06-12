Alerta: incautan carne de armadillo y guagua en el Valle del Cauca

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reportó la incautación de carne de armadillo y guagua durante un operativo de control realizado en el departamento, en un nuevo caso relacionado con el aprovechamiento ilegal de fauna silvestre.

El hallazgo se produjo en el marco de acciones de vigilancia adelantadas por funcionarios de la autoridad ambiental, más específicamente en un vuelo proveniente de Bahía Solano, Chocó.

Lo que más llamó la atención fue que la persona implicada declaró que él solamente llevaba la nevera porque estaba haciendo el favor de llevar la encomienda y que desconocía completamente que no se podía transportar.

En el comunicado oficial, la CVC afirmó: “Se inspeccionó una cava de icopor en la que se hallaron 0.85 kg de carne de armadillo (Dasypus sp) y 1.65 kg de carne de guagua (Cuniculus sp). Ambas especies pertenecen a la fauna silvestre y eran transportadas sin ningún tipo de salvoconducto de movilización, incumpliendo la normatividad ambiental vigente”.

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Tras la incautación, las autoridades iniciaron los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades de las personas involucradas y adelantar las actuaciones contempladas por la normativa ambiental vigente.

El material fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CVC para continuar la cadena de custodia.

Por otro lado, también se le recordó a la ciudadanía que el consumo de carne y huevos de animales silvestres está completamente prohibido, siendo esta práctica considerada un delito ambiental y una infracción grave que puede acarrear desde multas hasta penas de cárcel, según la Ley 2111 de 2021.

Aunque persisten los vuelos que siguen transportando esta clase de insumos, la ingeniera ambiental Isabel Cristina Echeverri, profesional especializado de la DAR Suroriente, hizo un llamado a la ciudadanía de tener en cuenta las recomendaciones dadas con el propósito de evitar procesos administrativos, que posteriormente terminarán en el decomiso del material correspondiente.

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Con este tipo de operativos se busca reforzar las acciones de conservación y enviar un mensaje sobre la necesidad de proteger la riqueza natural del Valle del Cauca y del país frente a actividades que ponen en riesgo la fauna silvestre.

La CVC hace un llamado a los diferentes municipios de Colombia, para que adopten las medidas y mecánicas necesarias para evitar el transporte de estos recursos, ya que se pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres y acuáticos de la región.