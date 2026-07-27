Avanza la compra de 340 nuevos buses para el MÍO Cali: ¿Cuándo llegarán al Valle?

La renovación de la flota del sistema de transporte masivo MÍO dio un nuevo paso en Cali. La Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital aprobó el proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde Alejandro Eder a comprometer vigencias futuras para financiar la compra de 340 nuevos buses, por lo que la iniciativa quedó lista para su debate y votación definitiva en la plenaria de la corporación.

Gobernador Arana hace llamado al Gobierno Petro para que apruebe recursos para el proyecto de protección de una vía en Bolívar

La propuesta busca autorizar recursos por 285.000 millones de pesos, correspondientes al presupuesto de 2027, con el fin de reemplazar parte de la flota actual y fortalecer la operación del sistema de transporte masivo. La iniciativa fue estudiada por la Comisión de Presupuesto, que concluyó su análisis con el respaldo necesario para que el proyecto continúe su trámite en el Concejo.

Durante el debate participaron funcionarios de la Administración Distrital y de Metro Cali, quienes expusieron el alcance de la iniciativa y el mecanismo de financiación. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la operación de crédito público sería respaldada con recursos provenientes del remanente de la sobretasa a la gasolina, una fuente que ya cuenta con autorización mediante el Acuerdo 0563 de 2023.

El plan contempla la adquisición de una flota integrada por 274 buses diésel con tecnología Euro VI y 66 buses eléctricos, vehículos que reemplazarán unidades de mayor antigüedad con el propósito de mejorar la frecuencia del servicio, aumentar la confiabilidad de la operación y reducir las emisiones contaminantes. Además, los nuevos buses incorporarán tecnologías como sistemas de videovigilancia y mejores condiciones de accesibilidad para los usuarios.

Según Metro Cali, los vehículos serán de propiedad pública y estarán bajo la administración de la entidad, aunque su operación se realizará de manera articulada con los concesionarios del sistema, conforme a las condiciones contractuales vigentes. La incorporación de esta nueva flota también busca disminuir gradualmente los costos asociados a la remuneración de los operadores privados y mejorar la disponibilidad de buses en circulación.

Fico Gutiérrez reitera denuncias por corrupción en alcaldía de Daniel Quintero y dice que los contratos amañados superan el billón de pesos

La compra de los 340 vehículos hace parte de la segunda fase del proceso de modernización del MÍO. Esta iniciativa se suma a la adquisición previa de 45 buses de flota pública, con la que el Distrito inició la renovación del sistema. De concretarse el proyecto, Cali contaría con 385 buses de propiedad pública, lo que representaría cerca del 96,5 % de la meta de 400 vehículos establecida en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.

Ahora, la decisión final quedará en manos de la plenaria del Concejo de Cali. Si el proyecto recibe la aprobación definitiva, la administración distrital podrá avanzar con el proceso de contratación para incorporar los nuevos buses, una apuesta con la que busca mejorar la calidad del servicio y recuperar la confianza de los usuarios del sistema de transporte masivo.