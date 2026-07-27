¿Qué está pasando con las vías del país? MinTransporte de Petro solo ejecutó el 11,5 % del presupuesto de inversión al cierre de junio

Aunque la inversión pública continúa siendo uno de los pilares para impulsar el crecimiento económico del país, un reciente análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que la ejecución de los recursos destinados a infraestructura sigue siendo uno de los principales desafíos para el Estado.

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El informe señala que, pese a contar con la mayor asignación presupuestal para inversión, el sector Transporte presenta el menor avance en la ejecución de los recursos durante el primer semestre de 2026.

Según el documento, el Presupuesto General de la Nación destinó este año 89,5 billones de pesos al componente de inversión, equivalente al 16,1 % del total del presupuesto nacional. Sin embargo, al corte del 30 de junio, la ejecución acumulada alcanzaba apenas el 30,5 %, un nivel que, si bien supera el promedio registrado desde 2020 para ese mismo periodo, continúa evidenciando dificultades para convertir los recursos aprobados en proyectos ejecutados.

El panorama resulta más crítico en el sector Transporte. Con una apropiación cercana a 15,6 billones de pesos, esta cartera concentra la mayor cantidad de recursos para inversión, pero solo había ejecutado el 11,5 % del presupuesto asignado al finalizar el primer semestre del año. El Observatorio Fiscal advierte que este comportamiento no es un hecho aislado, sino la continuidad de una tendencia que ya se había evidenciado en 2024 y 2025, cuando la ejecución también se ubicó por debajo del 38 %.

El informe explica que buena parte de estos recursos está destinada a obras de infraestructura física, como la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras, aeropuertos y otras obras estratégicas para la conectividad del país. De los 24,7 billones de pesos destinados a este tipo de inversiones en 2026, el sector Transporte concentra la mayor participación, con 145 proyectos de infraestructura física, equivalentes al 77,1 % de las iniciativas analizadas en los principales sectores de inversión.

Sin embargo, el avance de estos proyectos es limitado. De acuerdo con el análisis, 37 proyectos viales no registraban ningún nivel de ejecución al cierre de junio, mientras que otros 25 presentaban avances inferiores al 5 %. En total, 87 de los 89 proyectos viales evaluados se encontraban por debajo del promedio general de ejecución de la inversión pública.

Las obras aeroportuarias reflejan un comportamiento similar. De los 20 proyectos analizados relacionados con terminales aéreas, 14 registraban una ejecución inferior al 10 % y ninguno alcanzaba el promedio nacional de ejecución de la inversión.

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El bajo desempeño también se refleja en las principales entidades encargadas de ejecutar estos recursos. El Instituto Nacional de Vías (Invías) había ejecutado apenas el 4,4 % del presupuesto asignado; la Aeronáutica Civil alcanzaba el 5 %, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportaba un avance del 14,5 %, todos por debajo del promedio general de inversión.

El Observatorio Fiscal advierte que estos retrasos pueden traducirse en mayores costos para el país, debido al deterioro de la infraestructura existente, el aumento de los tiempos y costos de transporte y el aplazamiento de proyectos considerados estratégicos para la competitividad y el desarrollo regional. En ese sentido, concluye que el reto no solo pasa por garantizar recursos para la inversión pública, sino también por asegurar que estos se ejecuten de manera eficiente y oportuna para evitar que las obras continúen acumulando retrasos.