La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que cerró temporalmente el servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica Diamanti, donde murió Sara Milena Echeverría Alcendra en medio de un procedimiento estético que le estaban realizando en un quirófano de ese lugar.

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Desde la Secretaría de Salud Distrital dieron a conocer que, una vez conocieron el caso, activaron todos los protocolos necesarios para poder realizar las verificaciones de las condiciones en las que prestaban el servicio de salud en ese sitio.

“Se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente aplicable al sector salud, con el propósito de garantizar que los servicios declarados sean efectivamente prestados en la institución visitada. Lo anterior, en cumplimiento de las condiciones de habilitación de los servicios de salud ofertados y declarados por el prestador en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)”, explicaron.

Asimismo, precisaron que durante la visita a este lugar establecieron si la atención a Sara Milena Echeverría Alcendra estuvo ajustada a la norma.

“La intervención se realizó con la finalidad de analizar si en la atención del paciente se dio cumplimiento a los estándares de calidad establecidos en la normatividad aplicable y atendiendo las disposiciones legales para la prestación de los servicios de salud. La visita de inspección de carácter oficial se realizó garantizando tanto el debido proceso del prestador como la protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud”, detallaron.

En medio de la visita, las autoridades encontraron algunas irregularidades que dieron para el cierre temporal del área de cirugía plástica y estética que brindaban en el lugar.

“Tras la diligencia de inspección, vigilancia y control, en el desarrollo de la visita se encontraron hallazgos y razones que dieron lugar a la Imposición de Medida de Seguridad, consistente en el cierre temporal preventivo del servicio de cirugía plástica y estética, de conformidad con las competencias legales de la autoridad sanitaria y las disposiciones vigentes en materia de habilitación de servicios de salud”, señalaron.

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Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

Desde la Alcaldía de Barranquilla dieron a conocer que van a seguir con los operativos en los diferentes centros que prestan este tipo de servicios en varios sectores de la capital del Atlántico.

“Se continuará desarrollando sus acciones de inspección, vigilancia y control a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, de acuerdo a los servicios habilitados de manera oficial, verificando que se cumpla la normatividad vigente para el tipo de servicio ofertado por dichas IPS, así como también, protegiendo el derecho a la salud de los usuarios del sistema”, precisaron.