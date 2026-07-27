Hombres ingresan a edificio en el norte de Barranquilla, amordazan a cuatro familias y cometen millonario robo

La inseguridad sigue haciendo estragos en Barranquilla, a pesar de los controles y operativos de la Policía Metropolitana. Este domingo, 26 de julio, hombres armados ingresaron a un edificio del norte de la capital del Atlántico y cometieron un millonario robo.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, los hombres llegaron hasta la carrera 52 con calle 82-54, donde está ubicado el edificio Plaza Real, e ingresaron en varios vehículos por el parqueadero del inmueble. Una vez adentro, redujeron al vigilante e ingresaron a cuatro apartamentos, donde amordazaron a las personas que se encontraban en el sitio.

Los delincuentes revisaron los apartamentos y se llevaron elementos de valor, pero se desconoce el monto total de lo hurtado. La Policía Metropolitana de Barranquilla avanza en las investigaciones del caso, que ha generado temor entre los residentes de la capital del Atlántico.

Policía de Barranquilla adelanta controles, pero los casos de inseguridad siguen presentandose. Foto: Suministrada a SEMANA.

Al parecer, fueron al menos ocho los delincuentes que realizaron este robo en el norte de la ciudad, lo que ha prendido las alarmas de las autoridades judiciales. SEMANA conoció que estas tratan de establecer si se trata de una banda dedicada a este tipo de hurtos.

“En este momento estamos realizando las verificaciones correspondientes con cámaras de seguridad y con los testimonios de las personas afectadas para poder determinar cómo fue que ingresaron al edificio. Comúnmente, en estos casos, siempre hay una persona dentro que filtra la información, lo que hace que las bandas puedan organizar su ingreso y su salida de la zona”, detalló una fuente judicial consultada por este medio de comunicación.

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Asimismo, sostuvo que también buscan determinar si los integrantes de esta posible banda dedicada a robar apartamentos son de fuera de la ciudad.

“En estos casos no se puede descartar que sea una organización de afuera, es decir, ellos llegan a las ciudades, cometen los hurtos y se van. Se está revisando cualquier hipótesis de este caso”, agregó.