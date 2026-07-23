Por medio de la red social X, el alcalde, Alejandro Char, celebró el anuncio que realizó desde Montería, Córdoba, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, de presentar un proyecto legislativo para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia.

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El mandatario de los barranquilleros dijo que esta iniciativa es un reconocimiento al papel de las regiones en la construcción del país y que es una señal de descentralización al escoger a Barranquilla como una de las sedes desde donde se ejercerá la Presidencia.

“Presidente Abelardo De La Espriella, gracias por reivindicar el papel de las regiones y demostrar que Colombia se gobierna escuchando y trabajando desde los territorios, donde realmente están las necesidades y las oportunidades de nuestra gente”, dijo Char.

Para Char este anuncio es clave porque muestra cómo la relación entre las regiones y el presidente de Colombia comienza a mejorar.

“Su decisión de escoger a Barranquilla como capital alterna de la Presidencia de la República es una muestra de confianza en nuestra ciudad y un mensaje claro de que las regiones vuelven a ocupar el lugar que les corresponde en la construcción del país”, manifestó Char.

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El presidente electo de Colombia dijo: “¡Se acabó el abandono centralista! En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar. Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia”.

La iniciativa hace parte de la propuesta de descentralización del nuevo Gobierno y, de ser aprobada por el Congreso, permitiría que Barranquilla se convierta en una sede alterna para el ejercicio de funciones de la Presidencia de la República en el próximo cuatrenio.