Toda una discusión política y jurídica se ha generado por la posibilidad de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se posesione en una guarnición militar, como ha dicho que quiere que sea.

La puerta medio abierta: el camino que le queda a Abelardo De La Espriella para lograr su posesión en una guarnición militar en el Cauca

Se trató de un tema de amplio debate en el Senado en medio de la discusión de una propuesta que pedía que la posesión se hiciera en el departamento del Cauca, que fue aprobada.

Uno de los que apoyó esa idea, pero se mostró en contra de que sea en una guarnición militar fue el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, que aclaró su posición que terminó siendo contraria a la de la bancada.

“Si lo que termina decidiéndose es que la posesión se hace en una guarnición militar, yo no voy a acompañar esa posesión”, aseguró Nieto a Blu Radio.

El senador del Centro Democrático explicó que no está de acuerdo con esa posición porque iría en contra de la Constitución. “Los principios republicanos, la democracia, exigen que simbólicamente el poder militar se subordine al poder civil”, agregó.

Nieto aclaró que no está en contra de que se haga un homenaje a la fuerza pública y que acompañaría a De La Espriella si primero se hace la posesión en un recinto civil.

Nieto considera que el escenario en el que los congresistas posesionan al presidente en una guarnición militar iría en contra del principio republicano que rige la Constitución Política.

“Si se hace rodeado de uniformados está enviando un mensaje simbólico completamente distinto al que creo que es fundamental de una República: está enviando el mensaje de que la posesión se hace frente y rodeado por los militares”, afirmó Nieto.

El senador aclaró que él es un acérrimo defensor de la fuerza pública pero considera que hay una “distancia enorme” entre ambas discusiones.

Abelardo De La Espriella quiere posesionarse en una guarnición militar. Foto: Catalina Olaya

Una de las soluciones salomónicas con las que está de acuerdo Nieto, y que ya se está barajando desde el equipo del presidente electo para zanjar esta discusión, es que De La Espriella se posesione en un espacio civil y posteriormente se haga el homenaje en la guarnición militar. “Yo lo acompaño”, dijo el senador del Centro Democrático.

Nieto agregó que sería distinto que el Tigre se posesione en un recinto civil a una instalación militar. Incluso, dijo que el hecho de que se haga en una guarnición militar puede tener una mala interpretación en el exterior porque se podría ver como una falta de garantías para hacerlo en un espacio civil. Y mencionó que en la historia del país los presidentes que han acudido a las fuerzas militares para estos actos han sido tildados de “dictadores”.

“¿Por qué vamos a romper esa tradición? ¿por qué vamos a poner un mensaje equivocado? Hagámosle el homenaje a la fuerza pública después de que el presidente se posesione ante el Congreso en un recinto civil", dijo Nieto.

Otro punto clave en la discusión es que Gustavo Petro seguirá siendo el presidente hasta que se le imponga la banda presidencial a Abelardo De La Espriella por lo que él podría poner trabas para que se haga en una guarnición militar, como lo ha solicitado De La Espriella.