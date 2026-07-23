Vocero designado de Abelardo De La Espriella publicó mensaje que generó ola de reacciones: “Inútiles y aburridores”

Inició la cuenta regresiva para que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se posesione, en reemplazo del mandatario saliente Gustavo Petro. Proceso que se dará en medio de fuertes intercambios de mensajes entre ambos.

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La fecha clave será el próximo 7 de agosto, día en el que Petro dejará de ser el jefe de Estado pasando a una nueva administración de Abelardo De La Espriella, quien avanza en la conformación de su equipo de Gobierno.

Y frente a esas designaciones, por medio de las redes sociales, se conoció un mensaje que publicó uno de los voceros que nombró De La Espriella, el cual generó una ola de reacciones.

Se trata de una publicación que hizo Miller Soto, quien será vocero de la Casa de Nariño en el nuevo Gobierno: “Este país está lleno de problemas. La gente necesita y quiere soluciones… Y en eso debe centrarse la política”.

“Los políticos que, en lugar de soluciones, se vuelven problema, resultan inútiles y aburridores. Por eso ganó @ABDELAESPRIELLA… Porque lo entendió”, insistió en el mensaje.

Cabe reseñar, que el pasado 9 de julio, se conoció la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de designar a Soto y a Carolina Gómez como sus voceros en la Casa de Nariño, quienes tendrán la misión de comunicar las decisiones del Ejecutivo y fortalecer la relación con los medios de comunicación y la ciudadanía.

Miller Soto, es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa por la Universidad de Verona (Italia), también fue concejal de Barranquilla durante tres periodos y ha ocupado cargos de asesoría en entidades como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Barranquilla.

Entre tanto y frente a la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella, esta semana el Senado aprobó que el evento se pueda desarrollar en el departamento del Cauca.

En ese sentido, la proposición que fue respaldada por un amplio número de senadores dice lo siguiente: “Autoricese el traslado temporal de la sede del Congreso de la República para que, reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030″.

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Palabras más, palabras menos, la corporación dio luz verde al traslado temporal de la sede del Congreso al departamento del Cauca para el 7 de agosto, pero no quedó claro si el evento de posesión se podrá hacer en una guarnición militar como lo quiere el presidente electo, Abelardo De La Espriella.