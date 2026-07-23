Estalla pelea entre las curules de paz, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo por respaldo a De La Espriella: “Gran noticia no encontrármelo el 7 de agosto”

El representante a la Cámara por las curules de paz, Jorge Tovar, quien durante el pasado cuatrienio respaldó en algunas iniciativas al gobierno del presidente Gustavo Petro, hoy apoya a Abelardo De La Espriella. Así lo ha anunciado públicamente y ha generado la animadversión con algunos miembros del santismo, entre ellos, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y Roy Barreras.

Ambos han criticado la nueva postura de Tovar y los demás integrantes de las curules de paz.

Roy Barreras, por ejemplo, escribió en sus redes sociales: “Las curules de paz son hijas de la paz. Diez de los elegidos gracias al Acuerdo de 2016 se regalaron al gobierno De La Espriella que anuncia matar la madre que los parió (la paz) el primer día. ¡Sin debate! ¡Sin discusión! ¡Sin conciencia de su origen! ¡Sin vergüenza! Ninguno de ellos volverá al Congreso en cuatro años”.

El presidente, Gustavo Petro, y el exsenador Roy Barreras, el 4 de junio de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Foto de @RoyBarreras publicada en X

Jorge Tovar, visiblemente molesto, le respondió: “Le recuerdo que a quien castigaron por sinvergüenza en las urnas en su penosa aspiración a la Presidencia de la República fue a usted señor camaleón, Roy Barreras. Con orgullo acompaño al Gobierno que le devolverá a nuestros territorios la seguridad y la tranquilidad. Confiamos que la patria milagro iniciará su construcción en la Colombia más olvidada y afectada por la violencia”.

Y siguió: “Qué gran noticia será no encontrármelo el 7 de agosto en la la posesión de nuestro Presidente Abelardo De La Espriella, la que probablemente se llevará a cabo en el departamento del Cauca, en honor a la institucionalidad del país, a nuestros héroes de la patria y a los territorios que hoy están en manos de los violentos”.

Por su parte, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo: “Curules que están ocupando fruto del acuerdo de paz del 2016 que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quiere desmontar. Solo en Colombia. El mundo al revés”.

El exministro Juan Fernando Cristo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Y Tovar también respondió: ”Ex Ministro Cristo, con mucho respeto le digo, es hora que la doble moral desaparezca del debate político en Colombia. Cuando la mayoría de mis colegas CITREP acompañaban al gobierno para el que usted trabajó, eran unos héroes, hoy, que acompañan al gobierno que derrotó a su candidato (con el que buscaban perpetuarse en el poder), son unos villanos y los estigmatizan”.

Jorge Tovar, congresista. Foto: GABRIELA ALVARADO-semana

Dijo que confía y espera que la patria milagro lideraba por Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo salden la deuda histórica con los territorios más olvidados y afectados por la violencia. “También con la reparación de las víctimas del conflicto armado, por supuesto que eso, es motivo de alegría y esperanza para quienes representamos esos territorios”.

Las curules de paz tienen dos escaños en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que se suman a las tres que tiene el Centro Democrático, una de Cambio Radical y dos del Partido Conservador que respaldarían al presidente electo Abelardo De La Espriella.