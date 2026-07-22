Tras la instalación del Congreso de la República el pasado 20 de julio, se ha ido conociendo la conformación de las diferentes comisiones constitucionales y también el nombre de los legisladores que estarán en la Comisión de Acusación durante los próximos cuatro años.

Así quedó conformada la Comisión de Acusación de la Cámara: el Pacto Histórico consiguió cinco de los 17 escaños

De los 17 integrantes de la Comisión, el petrismo tiene de su lado a cinco representantes a la Cámara.

Según la conformación, allí estará Alejandro Toro, representante a la Cámara por Antioquia. Es administrador de empresas, administrador público y magíster en Inteligencia Artificial. Con amplía trayectoria como defensor de derechos humanos, conferencista e investigador, destaca por su rol como impulsor del proceso de paz desde la sociedad civil en el departamento de Antioquia. Es, además, el único antioqueño que integrará la Comisión para el período 2026-2030.

También la integrará Heráclito Landinez, quien es representante a la Cámara por Bogotá. Es profesional en Ciencias Políticas y Administrativas de la Esap, especialista en Planeación Urbana y Regional, y magíster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido secretario de Gobierno y alcalde encargado de la ciudad de Cúcuta, personero delegado de Bogotá, secretario General de la Superintendencia de Subsidio Familiar y Contralor Auxiliar de Bogotá.

La tercera persona del Pacto Histórico será María del Mar Pizarro, quien también es representante por Bogotá. Es politóloga de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Teoría del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad de Londres. Antes de llegar al Congreso trabajó en el Departamento Nacional de Planeación, fue coordinadora cultural del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y desarrolló una trayectoria empresarial vinculada con productos ecológicos.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por Bogotá, también será uno de los escuderos de Petro. Es abogado, dirigente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, con una extensa trayectoria en el movimiento estudiantil y la organización política de izquierda: fue dirigente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y secretario general de la Juventud Comunista Colombiana.

La disputa por la Comisión de Acusación que definirá el futuro judicial de Gustavo Petro

Finalmente está Jorge Bastidas, quien representa los intereses del Cauca. Abogado de la Universidad del Cauca y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Como estudiante, fue promotor del proceso de paz con el M-19 en el departamento del Cauca, así como de la Constituyente del 91, siendo elegido diputado de la Asamblea Departamental del Cauca entre 1998 al 2000.

Por fuera de la política electoral, creó la Fundación Tierra de Paz, con la que durante varios años lideró programas de cooperación internacional para apoyar comunidades del Cauca con agencias de numerosos países de Europa y Estados Unidos.

En la Comisión también tendrán asiento los dos congresistas de víctimas (Citrep): Luis Ramiro Ricardo Vuelvas y Jorge Rodrigo Tovar. Ambos votaron iniciativas en favor de Gustavo Petro. Sin embargo, en esta oportunidad, estarán cercanos a Abelardo De La Espriella.

Gustavo Petro tendrá a cuatro congresistas de oposición declarados y en su contra: Jesús Salim Lorduy, Daniel Briceño y Jhonatan Eduardo Pineda, del Centro Democrático. Además, un integrante de Cambio Radica,l ya que Carlos Alberto Cuenca no estará, como se informó en un inicio.