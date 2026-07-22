Funcionario cercano a Petro presentó su carta de renuncia con un fuerte recado de por medio: “Corruptos en el Gobierno”

Se siguen conociendo las cartas de renuncia de los funcionarios del saliente Gobierno Petro. El secretario de Transparencia de la Casa de Nariño, Andrés Idárraga, ya presentó la suya y dejó un mensaje contundente.

A través de su cuenta personal de X, el alto funcionario de la administración de Gustavo Petro expresó que llevó a cabo su trabajo “pese a los corruptos en el Gobierno y por fuera de él”.

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“Presento mi carta de renuncia al señor presidente @petrogustavo. Cumplo todo el Gobierno que termina en el cargo de Secretario de Transparencia. Me voy el próximo 6 de agosto como uno de los (pocos) funcionarios que permaneció todo el Gobierno al lado del presidente Petro, a quien le agradezco profundamente su confianza, la oportunidad de acompañarlo en el Gobierno, sus enseñanzas”, inició Idárraga.

Agregó: “Me voy con una visión crítica y autocrítica del ejercicio de gobierno. Con una comprensión más profunda y distinta de la estructura del Estado y del ejercicio del ‘poder’. También me voy con la satisfacción del deber cumplido”.

“El mandato anticorrupción se cumplió e hice todo lo que estuvo a mi alcance, poniendo mi vida en riesgo y la de mi familia. Lo hice pese a los corruptos en el Gobierno y por fuera de él”, insistió.

Por último, aseguró: “La política pública anticorrupción, de lejos, es mejor que hace cuatro años y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado es mayor, gracias al equipo de trabajo de la @STransparencia. El mandato anticorrupción se mantiene vigente, de la mano de la ciudadanía. Bogotá no puede escapar a él y así lo haremos cumplir”.

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Entretanto, embajadores le confirmaron a SEMANA que a sus bandejas de correo electrónico llegó un mensaje directo desde la Cancillería notificándoles que tendrán que presentar su renuncia “a más tardar el 23 de julio del presente año”.