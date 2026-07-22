Esta semana, el Gobierno saliente del mandatario colombiano Gustavo Petro ha tenido que afrontar una manifestación que se realiza en las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde varios funcionarios han alertado sobre presuntas irregularidades en el proceso de ingreso de por lo menos 1.000 personas a “dedo”.

Empalmes regionales: Abelardo De La Espriella les pide a mandatarios locales proyectos que estén en fase 3

Ante ese panorama, Petro radicalizó su postura en contra de uno de los sindicatos de la UNP y lanzó un fuerte mensaje por medio de su cuenta personal de X.

“Un sindicato de trabajadores jamás debe arrodillarse ante las mafias. He solicitado la judicialización inmediata de quienes quieren poner el dinero público, el de todo el pueblo colombiano, al servicio de la codicia mafiosa de quienes no les importa la vida de la gente amenazada de muerte en Colombia”, expresó Petro en sus redes sociales.

El fuerte mensaje de Petro fue en respuesta a una declaración que dio recientemente el dirigente sindical de la UNP, Wilson Devia, quien afirmó: “Le pido a todos los compañeros que están acá que hagan masiva esta comunicación para que le llegue al presidente Abelardo De La Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo y al nuevo Gobierno, que el presidente Petro ha dado la orden directa al coronel Zambrano de atropellar los derechos de este líder sindical”.

Sobre la protesta, el presidente de uno de los sindicatos de la UNP, Fernando Moreno, alertó que “hemos solicitado varias veces al director de la Unidad Nacional de Protección que haga presencia para que lleguemos a un diálogo o un acuerdo entre las organizaciones sindicales sobre qué va a hacer frente a la contratación de las 1.000 personas que quieren implementar de planta”.

“No hemos tenido respuesta del director de la entidad y por esto, en estos momentos, nos vemos en la obligación de tener la protesta acá sobre las instalaciones de la UNP. No hemos tenido acercamientos con ningún funcionario del programa de protección y lo que nosotros queremos es un diálogo y llegar a acuerdos mutuos, porque este programa no es de un Gobierno”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

Centro Democrático prometió respaldar las iniciativas de Abelardo De La Espriella

Finalmente aseguró: “El Gobierno sale y los que quedamos somos los hombres de protección; queremos saber qué respuesta nos va a dar el director de la UNP. Para la manifestación han llegado aproximadamente 500 personas de varias zonas del país”.