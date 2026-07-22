La puja que se vivió en el Senado de la República por la elección del presidente de esa corporación, que quedó en manos de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, pone sobre la mesa cómo será la gobernabilidad del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Aunque todo parecía indicar que el presidente electo comenzaría con mayorías suficientes para sacar adelante sus iniciativas, lo cierto es que esa elección fue un golpe de realidad que le demostró que deberá llegar a consensos con las distintas bancadas y que no será fácil aprobar sus propuestas.

En entrevista con SEMANA, Henríquez habló de cómo será la relación con la Casa de Nariño. Reconoció que, más allá de lo ocurrido en esa elección, quiere trabajar de la mano con el Gobierno entrante.

“Yo dialogué el día de ayer con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y le dije: ‘Todo lo que sea para el bien de la nación colombiana, cuente con nosotros, porque estamos para ello’. Y de eso se trata. Si uno viene a poner palos en la rueda, no vamos a avanzar. Sería entonces un incoherente si digo una cosa y hago otra. No. Las palabras tienen que ir acordes con los hechos y esa es nuestra razón de ser y sentir”, aseguró Henríquez.

Honorio Henríquez le ganó el pulso a Alfredo Deluque. Foto: Alejandro Acosta

Tanto el Congreso como la Casa de Nariño quieren tener una relación armónica en el arranque del Gobierno. Ambos entienden que la concertación entre las ramas Ejecutiva y Legislativa es clave. Sin embargo, Henríquez destacó la independencia del Congreso, por lo que dejó claro que este no será un apéndice del Gobierno entrante y que frenará las iniciativas que considere necesario.

“Cuando nos corresponda, debemos hacer el control político. Pero insisto, eso debe ser enmarcado bajo el respeto, el cumplimiento de la Ley Quinta y la Constitución Política de Colombia”, afirmó Henríquez.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara —quien, según han dicho algunos senadores, habría estado detrás del respaldo a Alfredo Deluque, más allá de De La Espriella—, reconoció la victoria de Henríquez y ahora deberá trabajar de la mano con él.

El triunfo del senador del uribismo fue visto como un logro para ese sector y para el petrismo, así como una derrota para el abelardismo, que logró 45 votos de congresistas que respaldarían de manera irrestricta a De La Espriella. El reto, por lo menos en el Senado, será conseguir la decena de apoyos necesarios para alcanzar las mayorías y que le hicieron falta a Deluque.

El uribismo y el petrismo celebraron la victoria de Henríquez. Foto: Alejandro Acosta

La primera prueba de fuego de esa relación entre el Congreso y la Casa de Nariño, con Henríquez en la presidencia del Senado, se vivirá en las próximas horas con una proposición que presentará Enrique Gómez, de Salvación Nacional, la colectividad que coavaló a De La Espriella en la pasada campaña presidencial, para que el mandatario pueda posesionarse el 7 de agosto en una guarnición militar.

Gómez recogió varias firmas antes de la elección del presidente del Senado. La iniciativa busca que el Congreso sesione en el Cauca y apruebe allí, posteriormente, que De La Espriella sea reconocido como presidente de la República, tal como él lo desea.

Se trata de una propuesta con la que el petrismo no ha estado de acuerdo, por lo que se espera que los 25 votos del partido, sumados al de Iván Cepeda y a los de algunos senadores que aún respaldan a Gustavo Petro, voten en contra de la iniciativa. El reto para el Gobierno entrante quedará en manos del ministro del Interior designado, quien deberá alcanzar los acuerdos para sacarla adelante.

Uno de los grandes retos para Lara es que el ministro ha dicho que no negociarán componendas ni acuerdos burocráticos, pero para nadie es un secreto que muchos de los legisladores del país siguen funcionando con las viejas prácticas cuestionables de la política.

Este miércoles fue citada la primera sesión plenaria del Senado, a las 10:00 a. m., en la que se estrenará la nueva mesa directiva. Se espera que Gómez radique la iniciativa para que sea discutida. Solo entonces se conocerá cómo están verdaderamente distribuidas las fuerzas políticas frente al Gobierno entrante y si este cuenta con el respaldo suficiente para sacar adelante sus iniciativas.