Rodrigo Lara destapa sus cartas para “consolidar una mayoría sólida” en el Congreso

El presidente Gustavo Petro decidió romper relaciones con el Congreso de la República y se dedicó a atacar al Legislativo porque se opusieron a sus reformas.

Por esa razón, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es inexistente, por lo que Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por Abelardo De La Espriella, deberá recomponer las relaciones.

Aunque el 20 de julio iniciará una nueva etapa en el Congreso con la posesión del nuevo Legislativo, seguramente el maltrato de Petro dejará heridas que el nuevo gobierno debe sanar.

Rodrigo Lara alerta contratación exprés y anuncia bloque de búsqueda anticorrupción: “No habrá acuerdos burocráticos, oscuros o transaccionales”

En ese escenario, Rodrigo Lara dijo a SEMANA que ya tiene lista la hoja de ruta para recuperar esa relación porque el respeto entre las ramas del poder debe existir a pesar de las diferencias que se presenten.

“Lo primero que haremos será devolverle la majestad a las instituciones. Vamos a buscar una relación armónica entre la rama legislativa y la ejecutiva. Una vez entregada la credencial al presidente electo su primer gesto fue desplazarse al Palacio de Justicia para manifestar su respeto por la rama judicial y la separación de poderes y las relaciones armónicas. Lo mismo haremos con el Congreso”, dijo.

Y como buscará esa relación armónica, Lara no duda en afirmar que conseguirá una coalición de gobierno que permita avanzar en las reformas necesarias para solucionar todos los problemas que creó Gustavo Petro.

"Vamos a consolidar una mayoría sólida, enviar un mensaje claro de gobernabilidad que nos servirá para sacar adelante las reformas y que, de paso, servirá para enviar un mensaje a los mercados internacionales demostrando que la gobernabilidad existe. Esto se va a construir sobre la base de un acuerdo sobre lo fundamental y de la manera como se debe llevar una relación sana y transparente. Todo estará sobre la mesa, sin transacciones politiqueras y nada opaco".

Señaló que el mensaje que enviará a todos los partidos es que hay un respeto por la Constitución, el Estado y el sistema democrático donde prevalezca la separación de poderes y la relación armónica entre los mismos.

Rodrigo Lara promete defender la Constitución como ministro del Interior del Gobierno de Abelardo De La Espriella

“Lo he señalado de manera muy clara. Aquí se va a gobernar de cara al país, toda la relación con el Congreso será sobre la mesa. Respetaremos la función legislativa, el rol de los congresistas, pero no habrá acuerdos burocráticos, oscuros o transaccionales. Eso va a quedar en el pasado. Nosotros entendemos el rol que ejercen los congresistas como voceros de las regiones y lo vamos a respetar. Ellos podrán participar en la toma de decisiones de sus regiones, siempre y cuando, esto se de en el marco de la Constitución y la ley. Hemos sido absolutamente enfáticos en que no habrá nada oculto".

Así mismo dio a conocer los ejes centrales del acuerdo sobre lo fundamental que se está proponiendo y que buscará sacar adelante.

“Resolver los grandes problemas de la nación, equilibrar las finanzas públicas, atender los problemas que aquejan el día a día de los colombianos como los problemas de inseguridad que afectan a todos. El crimen ha copado a territorios enteros y es allí donde debe llevarse el poder del Estado. Hay que llevar política social a quienes de verdad la necesitan, esos son los tres ejes del acuerdo sobre lo fundamental”.

El proceso de empalme en el Ministerio del Interior empezará en los próximos días ya que el titular de esa cartera, Armando Benedetti, dijo estar listo para ese proceso.